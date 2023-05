Algasid lennud Pärnu-Helsingi liinil

Lennud Pärnu ja Helsingi vahel toimuvad 13. augustini kahel päeval nädalas, neljapäeviti ja pühapäeviti.

Reisijate vähene huvi võib olla põhjendatav sellega, et reklaami hakatakse Helsingis tegema alles juuni alguses, samuti pole veel alanud suvepuhkuste periood.

"Reisijaid tuli meile praegu seitse, ära läks neli. Loodame edaspidi paremat. Augusti keskpaigani lennud kestavad. Neljapäeviti lendab meil 33-kohaline Saab 340 ja pühapäeviti on ATR," ütles Pärnu lennujaama käitlusjuht Erki Teemägi.

Pärnu lennujaama fassaadi remont on veidi hilinenud ning Teemäe sõnul on tööde uus tähtaeg juuni lõpp. Peagi algab ka lennuvälja tee remont.

"See on kindlasti väga hea uudis. Seda on paljud reisijad meile ära märkinud, et see sõit võiks olla siledam," ütles Teemägi.