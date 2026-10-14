Pärnu lennujaama uuelt käitajalt oodatakse rahvusevaheliste liinide Pärnusse toomist

Pärnu lennujaamas on viimastel aastatel liiklus kokku kuivanud. Ainus liinilennuk lendab Ruhnu ja sedagi vaid oktoobrist maini. Lennujaamale soovitakse leida uus käitaja, et see tooks Pärnusse rahvusvahelised lennuliinid.

2017. aastal sõlmisid riik, Pärnu linn ja Tallinna lennujaam kolmepoolse lepingu, mille järgi teeb riik esmase investeeringu lennujaama taristusse ning katab osaliselt lennujaama käitamisega kaasnevaid kulusid. Pärnu linnal tuleb tasuda sellest üle jäävad kulud.

Eelmisel aastal maksis riik lennujaama kulude katteks 522 000 eurot, Pärnu linnal tuli välja käia 390 000 eurot. Leping kehtib 2031. aastani

"Nüüd on olukord selline, et oleme aastaid maksnud suhteliselt palju lennujaama eest, kus lennukid paraku ei lenda. Aga Pärnu ootus on üheselt selge: Pärnusse peaksid lendama lennukid. Mitte niivõrd sellest vaatenurgast, et pärnakad saaksid maailma lennata, aga oluline on, et meile just lennataks. See on kõige suurem murekoht, mis vajab lahendamist," lausus Pärnu linnapea Siim Suursild.

Suursilla sõnutsi algas lennujaama allakäik koroonaajal, mis kogu maailma lennunduse lukku tõmbas ja Pärnu eriti valusalt pihta sai.

Eelmisel nädalal kogunesid osapooled kliimaministeeriumis ja otsustasid, et lennujaamale tuleb leida uus käitaja, kes suudaks sellele elu sisse puhuda ja sinna rahvusvahelisi liine viia.

"Pärnuga on seni olnud selline lugu, et ükski lennufirma ei ole soovinud siia kommertsalustel lendama tulla. See tähendab, et rahvusvahelise lennuliini siia saamiseks peaks märkimisväärselt investeerima. Tartu näitel see toimib: Tartu linn investeerib Helsingi lennuliini ja see on toiminud.

Pärnu lennujaamast väljub praegu üks regulaarliin Ruhnu. Lisaks teenindatakse aeg ajalt eralende ning angaaris tehakse kaubalennukitele hooldust," rääkis Tallinna lennujaama juhatuse liige Katrin Hagel.

"Püsiv toimetamine käib ja kui meil parajasti lennukeid ei lenda, siis sügis ja kevad on meie jaoks tegelikult parimad ajad, millal teha täiendkoolitusi, hooldada tehnikat, tegelda dokumentatsiooniga. See on hea hingamisruum," ütles Pärnu lennujaama juht Erki Teemägi.

Konkurss uue käitaja leidmiseks kuulutatakse välja juba lähinädalatel.

"Ootus on küll, et Pärnu lennujaam võiks saada täiendava hoo sisse. Loomulikult vajab see lisaressurssi, kuid seda kõike arutame partneritega koos. Pärnu lennujaam on jätkuvalt oluline talvise püsiühenduse hoidmisel Ruhnu saarega ja oleks tore, kui leiduks veel ärilisi leide," lausus kliimaministeeriumi lennundusosakonna juhataja Taivo Linnamägi.