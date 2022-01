Bolt kaasas investoritelt 628 miljonit eurot

Bolt teatas 628 miljoni euro suuruse investeeringu kaasamisest, mille järel on ettevõtte väärtus 7,4 miljardit eurot.

Bolti asutaja ja tegevjuht Markus Villig ütles, et kaasatud investeeringu toel jätkab ettevõte oma missiooni elluviimist.

"Alates Bolti sünnist kaheksa aastat tagasi oleme loonud teenuseid, mis pakuvad paremaid ja taskukohasemaid alternatiive isiklikule autole. Värske investeering aitab meil jätkata tihedat koostööd linnadega ja töötada edasi selle nimel, et inimesed kasutaksid üha enam nõudluspõhiseid transpordiviise isikliku auto asemel. See omakorda muudab linnades liikumise lihtsamaks ja kiiremaks ning on ka keskkonna- ja inimsõbralikum," ütles Villig.

Rekordiline investeering aitab ettevõttel jätkata praeguste teenuste arendamist, et need oleksid võimalikult mugavad ja kättesaadavad kõigile.

"Näiteks lisandus hiljuti Bolti tooteportfelli Bolt Market, mille kaudu saab kiirelt ja lihtsalt tellida toidukaupasid oma koduukseni. Tänaseks on Bolt Market kättesaadav juba kümnes Euroopa riigis, Eestis oleme avanud seitse poodi, mis asuvad Tallinnas ja Tartus. Investeeringute abil saame olemasolevates riikides teenust laiendada ning avada Euroopas sadu uusi poode," lisas Villig.

Lisaks sõiduteenusele pakub Bolt tõukerataste ja autode renditeenust ning toidu ja toidukaupade kohaletoomist. Tänaseks kasutab Bolti teenuseid ligi 100 miljonit inimest rohkem kui 45 riigis üle maailma.