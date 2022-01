Linnamäe kontsern rajab Boltidele-Woltidele konkurenti

ERR kirjutas juba kaks aastat tagasi, et ärimees Margus Linnamäele kuuluvad ettevõtted tegelevad peaaegu kõigega. Sestpeale on Linnamäe oma haaret üksnes laiendanud. Muu hulgas on ta ringiga tagasi kulleriäris kätt proovimas.

Nimelt käib saladuskatte all töötajate otsimine, et rajada konkurent Boltile ja Woltile. Värbajate sõnul on plaan tegevusega peatselt alustada, ent kuna ärist veel avalikult rääkida ei taheta, räägitakse värvatavatele plaanidest nii vähe kui võimalik. Nii pole lõpuni selge seegi, kas äri piirdub üksnes toidu ja kaupade kohaletoimetamisega või on plaanis rajada ka oma laopoode või selle kõrvale taksoärigi püsti panna.

Kulleriäri pole Linnamäe kontsernile siiski võõras ala. Kaubamärk FreshGo alustas toidukauba kullerveoga veel enne, kui Bolt ja Wolt sellesse ärisse sisenesid, neli aastat tagasi. Turule asuti end jõuga sisse sööma, avades järjest ka toidukappe, kuhu kliendid soovi korral toidukauba tellida said, ent aasta hiljem sai raha otsa ja siis lõpetas FreshGo päeva pealt tegevuse. Toona põhjendas emafirma UP Investi juhatuse esimees Marko Virkebau, et tegemist oli strateegilise otsusega toiduainetööstuse jaeärist lahkuda.

UP Invest on nüüdseks äriregistrist kustutatud ja sellega seotud ärid viidud MM Grupi alla.

MM Grupi juhatuse liige Ivar Vendelin ei soostunud uuest ärist veel rääkima. Ta ei kommenteerinud ei täpsemat tegevusala ega ka turuletuleku aega.

"Ei saa rääkida. Kui on õige aeg, siis räägime," ütles ta ERR-ile.

Küsimusele, millal see õige aeg tuleb, vastas ta: "Anname teada."