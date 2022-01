Kingo: viiruse kontrolli all hoidmiseks peab testima palju rohkem

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni liige Kert Kingo tõi riigikogus eelnõud, mis lubaks kasutada nakkusohutuse tõestamisel testitulemust, tutvustades välja, et Eestis peaks palju laialdasemalt kasutama inimeste testimist, et koroonaviiruse levikut kontrolli all hoida.

"Vaktsineerimispass ei ole mitte millegi tõestaja," sõnas Kingo. "Oluline on, et inimene isegi tahtmatult viirust ei levitaks. Negatiivne testitulemus annab kindlustunde, et inimene ei ole nakatunud ega ohusta teisi."

Ta tõi näite, et vaktsineerimata inimestele piirangute kehtestamine nende kaitseks on silmakirjalik ning ässitab inimesi üksteise vastu, õhutab vaenu ja sihilikku viha: "Need, kellel ei ole koroonapassi, kes ei ole mis iganes põhjustel vaktsineeritud, nendele oleks siis see negatiivne test nakkusohutust tõendavaks tõendiks."

"See on täielik loogikavabadus, et me oleme avatud ja lasknud valimatult vedada riiki viirust sisse," ütles Kingo. Ta viitas, et lisaks lennukiga saabujatele peaks ka nii Soomest kui Lätist saabujaid testima.

Kingo täpsustas, et koroonatõendi kõrval võiks taas lubada sarnaseid teste, nagu olid kasutusel suvel: "Suvel oli paljudesse kohtadesse sissepääsuks võimalik kiirtest teha, see tähendab seda, et see oligi pulgaga test. Ma ei pea silmas neid, mille tarbeks on vajalik minna Confidosse või teistesse keskustesse."

Kuigi Kingo leidis, et valitsus võiks teste tasuta pakkuda, peab ta oluliseks, et see oleks lõpuks valitsuse otsus: "Ma siin ei julgeks võtta valitsuse eest otsuseid vastu."

"Ma arvan, et nende ohtrate miljonite seast, mis on hetkel praegust ainult vaktsineerimisele ja kampaaniatele kulutatud, sealt arvelt neid vahendeid kindlasti leiaks."

Valitsuse erandid piirangutele on arusaamatud

Kingo möönis, et praegu on arusaamatuks jäänud, mida valitsus piirangutega soovib saavutada: "Valitsuse otsustes ei kajastu mitte mingit moodi tahe koroonaviirust ohjata."

Ühe näitena tõi ta välja valitsuse otsuse aastavahetusel pooleteiseks päevaks piirangud kaotada, justkui koroonaviirust ei oleks.

"Väga paljud koroonakolded alguse saanud kas teatrisaalist või passidega üritustelt, ma olen kindel, et PÖFF-ilt võis tõenäoliselt tulla kõik," viitas Kingo üritustele, mis on valitsuselt saanud loa eritingimustel sündmusi korraldada.

Kingo lisas, et kuna Eestis on palju kodusid, kus ei ole pesemisvõimalusi, ei ole põhjendatud inimeste saunas käimise keelamine. Seetõttu jääb talle arusaamatuks, miks samal ajal lubatakse inimestel minna ööklubisse.