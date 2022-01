Hiina teadlane soovitas trükkida juurde raha, et suurendada sündimust

Zeping on Shanghais asuva finantsfirma SooChow Securities peaökonomist. Ta leiab, et kompartei peab looma riikliku fondi, et vähendada madalat sündimust, vahendas The Times.

Riigimeedia kritiseeris Zepingi ettepanekut teravalt. Siiski kaitses Zeping ka teisipäeval oma ettepanekut.

"See pole plaanimata soovitus. See soovitus põhineb meie varasematel uuringutel, mis kestsid aastaid. Me suhtume sellesse ettepanekusse tõsiselt," ütles Zeping.

Hiinas sündis 2020. aastal vähem lapsi kui ühelgi aastal alates 1961. aastast. Hiinat räsis 1960. aastate alguses aga massiline näljahäda.

Hiina hiljutisest rahvaloendusest selgus, et viimase 10 aastaga on riigi rahvaarv kasvanud ainult 72 miljoni inimese võrra. Maailma rahvarohkeimat riiki ootavad seetõttu ees demograafilised väljakutsed.

Zeping ja tema meeskond väidavad, et vähese sündimuse peamine põhjus on laste kasvatamisega seotud suured kulud. Seetõttu saaks kavandatavast fondist pakkuda peredele rahalist toetust.

"Varem oleme kinnisvaraturu ergutamiseks raha juurde trükkinud. Jätsime nii seljataha suured eluasemekulud. Kui me peaksime sündimuse soodustamiseks raha juurde trükkima, jätame seljataha põlvkonna jagu noori inimesi," ütles Zeping.

Riigimeedia leidis, et Zepingi ettepanek on tühi jutt.

"Rahatrükk pole nii lihtne kui masina käivitamine. See tekitab ahelreaktsiooni, toob kaasa hinnatõusu. Zeping on majandusteadlane ja peaks seda kõike teadma. Siiski esitas ta avaliku ettepaneku, millel puudub terve mõistus. Ta tegi seda selleks, et endale tähelepanu tõmmata," teatas riigi kontrollitud väljaanne The Paper.

Finantsfirma BOCOM International analüütik Hong Hao kritiseeris samuti Zepingi ettepanekut.

"Rahvusvaheline kogemus näitab, et rahatrükkimise ja sündimuse vahel pole seost. Sellise fondi loomine on mõttetu," ütles Hao.

15–59-aastaste hiinlaste osakaal oli 2020. aastal 63,35 protsenti. 2010. aastal oli see arv 70,1 protsenti.

Koroonaviiruse epideemia mõju Hiina elanikkonna arvule on ebaselge. Hiina piiras kiiresti viiruse levikut. Demograafide sõnul siiski epideemia pärssis uute sündide arvu.