Ligi 500 tartlast on taotlenud energiakulu hüvitist

Hommikul, pool tundi pärast avamist oli Tartu kaubamaja saalis energiatoetust taotlemas käinud kümmekond inimest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ma kujutasin ette, et keerulisem on, aga polnud üldse probleeme. Teenindaja oli esimese päeva kohta väga hea. Ma ei uskunudki, et nii läks. Mina kujutasin, et ei tea, mis pabereid ja mida on seal vaja täita," rääkis pensionär Aili, kelle sõnul kulus taotluse esitamiseks 15-20 minutit.

Palgaandmete järgi võiks toetuse saajaid Tartus olla suurusjärgus 20 000. Selle massi haldamiseks on linn palganud lausa kümme ajutist lisaametnikku ning rentinud kaubamajas suure saali. Esimesel avalduste toomise päeval oli saal tühi.

Internetiavaldusi on tartlased saanud teha juba alates detsembri teisest poolest. Abilinnapea Mihkel Leesi sõnul on elektrooniliste avalduste arv kasvanud kiiresti.

"Kui mõned päevad tagasi oli meil suurusjärgus paarsada avaldust, siis praegu võime rääkida suurusjärgus 450 elektrooniliselt esitatud avaldusest. Usutavasti kogub see kõik hoogu, kuivõrd meie linna infotelefonile on esimeste jaanuari päevade jooksul helistatud 200+ korda ja küsitud energiatoetuse kohta," rääkis Lees.

Temai sõnul on nad avaldustes näinud juba ka 1000-euroseid ja suuremaid elektriarveid.

Teisipäeval olid kaubamajja oma arvetega kohapeale tulnud peamiselt pensionärid.

"Alla 40 euro tuleb toetus selle nelja kuu jaoks, nii et ega ta suur ei ole. Kui nüüd mõnede teiste palkadega, siis naeravad surnuks praegu. 40 eurot on ikka suur raha tegelikult, kuigi varsti küll ei ole enam. Kui enne läks 15-20 eurot, kui poodi läksid, siis nüüd vast saab ühe korra käia," rääkis pensionär Elle-Mall.

"Minul on ahjuküte ja selle pean kõik ise kinni maksma. Puud pean ise kinni maksma, mis siis, et puud on läinud 50 protsenti kallimaks. Ainult boiler on see, mis elektrit tarbib," lisas ta.

Toetuste väljamaksmist loodab Tartu linn alustada sellel nädalal.