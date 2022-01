Ratas koalitsioonipartnerile: aega lahendusteks jääb iga tunniga vähemaks

Keskerakonna esimehe Jüri Ratase sõnul on tarvis kiiremas korras välja töötada universaalsemad energiatoetused. Ta rõhutas, et praeguste toetusmeetmete toimimise hindamiseks ei ole aega.

Kaja Kallas ütles neljapäeval valitsuse pressikonverentsil, et ta hea meelega arutab energiahindade hüvitamise ettepanekuid, aga kõigepealt tuleb ära oodata, kuidas läheb tööle praegune meede ja mis tulemusi või andmeid sealt saab. Kas see, et Kallas põhimõtteliselt on nõus arutama ka Keskerakonna mõtteid, pakub nüüd hingerahu?

Me vajame täna kiiret arutelu ja kiireid lahendusi. Oodata ära analüüsid, mida tänased meetmed teevad, mõned polegi veel rakendunud, selleks ei ole aega.

Selge on see, et inimesed ja ettevõtted vajavad täna palju kiiremaid lahendusi, vajavad selliseid universaalseid lahendusi. Ja neid lahendusi Keskerakonna fraktsioon pakkus välja teisipäeva õhtul.

See on meie selge sõnum Eesti inimestele. See on selge sõnum ka koalitsioonipartnerile. Kas nad siis soovivad arutada või ei soovi, ma ei ole sellest lõpuni aru saanud.

Lahendusi on vaja selgeid, universaalseid, kus peab olema null bürokraatiat, et inimesed ja ettevõtted saavad ruttu abi kätte.

Aga mis saab siis, kui Reformierakond või õigemini Kaja Kallas ei ole valmis veel arutama ja selliseid universaalseid meetmeid toetama?

Ma arvan seda, et see on tegelikult mitte enam nii ideoloogiline küsimus. See on küsimus, et kas inimesed tulevad toime, kas ettevõtetel on usku ka homse päeva ees või on pankrottide laine, inimesed hakkavad võtma kiirlaenusid ja see ei ole mitte mingil juhul ja kuidagi õige ega jätkusuutlik.

Me näeme täna omal kõrget majanduskasvu ja siis inimesed keeravad oma radikaid nulli peale ja ei kasuta elektrit, et kuidagi ellu jääda. Sellega kindlasti Keskerakond nõustuda ei saa.

Keskerakonna valijad tahavad ikkagi teada, et mida te teete siis, kui ei tule seda kiiret ja universaalset lahendust.

Minu meelest on nendeks lahendusteks aega väga vähe ja seda aega jääb iga tunniga vähemaks. Seetõttu Keskerakond väga loodab, et selles koalitsioonis me tegelikult suudame leida lahenduse.

See arutelu peaks veel sel nädalal tulema?

Ma arvan, et see arutelu peaks toimuma lähipäevadel.

EKRE lubas peaministri pihta umbusaldust avaldada. EKRE teatas ka, et Keskerakonnal oleks väga kasulik ühineda selle umbusaldusega.

Ei, EKRE ei ütle, mida Keskerakond teeb. Keskerakond ikka oma samme seab ise, seab läbi arutelud erakonnas sees. Aga loomulikult, Keskerakond seab ka neid samme poliitikas läbi selle, et kaitsta oma valijaid, oma toetajaid, Eesti inimesi.

Selgitage see viimane mõte lahti.

See viimane mõte on see, et me näeme täna selles energiakriisis, et me vajame selgeid, kiireid, universaalseid lahendusi, et me ei saa enam siin peenhäälestusega edasi.