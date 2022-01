Kallas Michali ettepanekust: see on soolo

"See on puhas soolo," ütles Kallas "Vikerhommikus" vastuseks küsimusele, kas Michali ettepanek peegeldab Reformierakonna seisukohta või oli tema isiklik arvamus.

Kallas ütles ka, et ei imesta, kui varsti tuleb oma isikliku ettepanekuga välja ka Reformierakonna endine esimees Andrus Ansip.

"Jah, selles suhtes ma ütlen, et siin on võidukäik, kes rohkem silma paistavad. Kohe varsti tuleb Andrus Ansip ka oma ettepanekutega. See kõik oodatav," sõnas Kallas.

Kriitikanooli jagus Kallasel ka koalitsioonipartneri Keskerakonna aadressil, kes käis teisipäeva õhtul välja oma ettepanekud energiahindade leevenduseks.

"Keeruline on [Keskerakonnaga]. Meil oli esmaspäeval koalitsiooninõukogu ja seal meile neid mõtteid ei avaldatud. See tundub olevat võitlus inimeste tähelepanu eest meedias. Aga valitsus peaks rääkima ühel keelel ja häälel ning ei peaks võitlema poliitiliste punktide nimel Peame säilitama kainet meelt," ütles Kallas.

Kallas lisas, et valitsus ei hakka neljapäeval arutama Keskerakonna või ka opositsiooni välja käidud ettepanekuid, vaid kõne alla tuleb energeetika pilt laiemalt.

"Neid [Keskerakonna ettepanekuid] me arutama ei hakka, sest seda päevakorras pole. Detsembri lõpus leppisime kokku meetmed. Kohalikud omavalitsused, kes inimeste taotlusi vastu võtavad, osadest neist tuleb teadmine, et menetlus kulgeb kenasti ja kõik tööriistad on taotlemiseks loodud."

Kallas väitis ka, et talle kirjutavad inimesed, et internetist on toetust lihtne taotleda, kuigi ajakirjandusest jääb mulje, et see olevat keeruline.

Teemade kohta, millest valitsus neljapäeval rääkima hakkab, tõi ta välja näiteks kitsaskohad taastuvenergias.

"Samuti on teatud vaidlused üleval. Planeeringud, mis seisavad riigi taga. Kuidas on meil tuumajaama ja ühendustega. Oleme Nord Pooli börsi süsteemis, kus on eri hinnapiirkonnad ja kus sõltub, kui palju elektrit tuleb läbi torude. Kolmapäeval oli Soomes elektri hind 19 eurot, meil palju kõrgem, sest ühendused olid täis. Võibolla peaksime tegema täiendavaid ühendusi," loetles Kallas teemasid, mille üle arutama hakatakse.

Peaminister lisas, et tal oli kõne Norra peaministriga ja jutuks tuli ka sealne toetussüsteem tarbijatele, mida on ka Eestis soovitatud kasutusele võtta.

"Norras kõik elektritootjad kuuluvad kohalikele omavalitsustele või riigile. Neil on lihtne tõsta ühest taskust teise ja teha ilma taotlusteta. Meil on elektritootjaid erinevaid," ütles Kallas.

Ta sõnas, et on kutsunud neljapäeva pärastlõunaks Eesti elektritootjad kohtumisele, et uurida, kuidas viimased saaks inimesi aidata.