Torm häiris Hiiumaa ja mandri parvlaevaühendust

Ära jäid kell 10 ja 13.30 väljuma pidanud reisid Rohukülast Hiiumaa poole ning kell 11.30 ja 15.15 väljuma pidanud reisid Heltermaalt.

Õhtuks taastus tavapärane parvlaevaühendus Hiiumaaga ning kell 15.30 Rohukülast väljunud laev sai peale võtta kõik sadamasse tulnud sõidukid, samuti ei jätnud kell 17.15 Heltermaalt väljunud laev kedagi sadamasse ootama.

Torm häiris liiklust ka Sõru-Triigi ning Kihnu-Munalaiu liinil.

Virtsu-Kuivastu liinil võib olla viivitusi parvlaevade saabumis- ja väljumisaegades, teatas TS Laevad.

Parvlaevaoperaatori TS Laevade juht Indrek Randveer selgitas, et Hiiumaa ja mandri liinil jäeti reise ära nii tuule kiiruse kui ka selle suuna tõttu.

"Tuule kiirus üldiste reeglite järgi on jämedalt 25 meetrit sekundis, aga see ei ole ainuke näitaja. Näitaja on kindlasti ka tuule suund. Heltermaa sadamas praegu, kui on põhja-loode tuuled, siis need ei ole meile väga sõbralikud tuuled. Nad mõjutavad üsna paljuski, kuidas sinna sadamasse sisse saab tulla," rääkis Randveer.

Tormine 17. jaanuar Saaremaal Autor/allikas: Margus Muld/ERR

Ilmateenistuse teatel on esmaspäeval Eestis oodata tormist ilma ning tuuled võivad kohati puhuda kuni 30 meetrit sekundis.

Tormi tõttu oli kella 13 paiku üle Eesti elektrita ligi 23 000 majapidamist. Kella 17 paiku oli umbes 10 000 majapidamisele vool taastatud. Enim oli elektrita majapidamisi Saare- ja Harjumaal.