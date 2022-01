Torm häiris Tallinnas nii laeva- kui ka lennuliiklust

Hommikul pidid jalakäijad Tallinna tänavatel hoidma oma mütse ja kapuutse, et need tugeva tuule ja tuisuga minema ei lendaks. Tormine ilm, mis küll hiljem rahunes, muutis liiklemise keeruliseks.

"Raske on kõndida alati, sest kõik teed on hoidmata, eriti Lasnamäel," ütles Ville "Aktuaalsele kaamerale".

"Ma tulen teisest riigist, kus on üsna soe. See on esimene kord, kui on palju lund. Sellepärast on see mulle raske," rääkis Wong.

"Muidugi on see kohutav. Jumal tänatud, et libe ei ole. Aga kui libedaks läheb, siis on mul raske," ütles Liidia.

Hommikune torm jättis oma jälje ka laevaliiklusesse.

"Jäi ära näiteks Eckerö Line'i Finlandia lõunane reis ja ka Muuga-Vuosaari liinil, kus on meil kaks liinilaeva. Tallinki Seawind jäi Vuosaari tormivarju ja täna üldse reise ei teostanud. Eckerö Line'i Finbo Cargo tuli Muuga sadama asemel hoopis Vanasadamasse, kuna siin on pisut turvalisem silduda," selgitas Tallinna Sadama turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Sirle Arro.

Keerulised ilmaolud mõjutasid ka lennuliiklust, mistõttu viibis Stockholmi lennu maandumine. Ühtegi lendu siiski ära ei jäänud.

"Meie mehed on pädevad, koolitatud, kogenud ja meil on väga hea tehnika, nii et me oleme tegelikult valmis taoliste ilmadega võitlemiseks. Lihtsalt, kui stiihia on nii tugev nagu see oli täna hommikul, siis ei ole midagi muud teha, kui tuleb lennuohutuse tagamiseks lennuliiklus ajutiselt peatada," rääkis Tallinna Lennujaama juhatuse liige Einari Bambus.

Elektrilevi juhi Mihkel Härma sõnul oli elektrikatkestusi lisaks saartele hulgaliselt ka Harjumaal, kus tormi tipphetkel oli elektrita üle 6000 kliendi.

"Juhtus seda, et puud kukkusid liinidele. Kuskil oli ka kaablirikkeid, nii et jah, sellised nii-öelda tavapärased olukorrad, mida tormi tõttu tekkis lihtsalt rohkem ja ühe korraga," ütles Härm.

Ta sõnas, et Elektrilevi brigaadid töötavad pidevalt ja kõik rikked proovitakse taastada võimalikult kiiresti.