Mõni Saaremaa majapidamine võib elektri tagasi saada alles kolmapäeval

Nii nagu ilmateenistus esmaspäevaks tormi lubas, see ka tuli. Ja võib-olla seekord isegi mõni iil valjem kui lubati. Hommikul oli igatahes Saaremaa põhjarannikul piltlikult öeldes meres valget vahtu rohkem kui vett., vahendas "Aktuaalne kaamera".

Juba hommikul hakkas elekter kodudest kaduma. Tippajal oli Saaremaal vooluta üle 4100 kliendi. Elektrilevi suutis õhtuks osadele voolu tagasi tuua, aga tõsine töö on veel ees.

"Täna tõesti 2500 inimesel jääb Saaremaal "Aktuaalne kaamera" vaatamata. Brigaadid töötavad 24/7, töö käib öö läbi ja anname endast parima, et võimalikult paljud saaksid tänase päeva jooksul elektri tagasi. Aga fakt on ka see, et ka homsesse jääb rikkeid. Võib ka juhtuda, et ülehomsesse jääb mõni üksik rike," selgitas Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm.

Metsatööd tuleb ka saarlastel nüüd rohkem teha. Puu langetamise vaev jääb seejuures ära, sest see torm, mille iilid Saaremaal küündisid üle 31 meetri sekundis, murdis metsa ja üksikuid puid.

Päästjatel tuli ainuüksi sõiduteedelt koristada ligi poolsada puud. "Täna on kolmas puu siin, aga tagasi minnes on neid siin veel küll, kus üks sõidusuund on kinni," rääkis puud teelt eemaldanud vabatahtlik päästja Ülo Põld.

Saaremaa sadamas loopis laine suuri kive, lõhkus sillutist ja tahtis püstloodis kaist üle ronida.

Ja kui elektri kadumine teeb suuremate poekettide kauplustes kauplemise võimatuks, siis väikeses pimedas külapoes aitab asja ära lahendada kapi tagant üles otsitud võib-olla ehk poole sajandi vanune arvelaud.

"On küll vaja läinud. Ainult kaardimakse küll ei toimi, aga oma inimesi teame ikka ja saame anda," ütles Võhma kaupluse müüja Heldi Voksepp.