Valitsus hakkab arutama testi võimalust Covid-tõendina

"Valitsuskabinetil tuleb kindlasti sel nädalal need arutelud ära pidada. Peamised reeglid, erinevad osalejate arvu piirangud ja muu taoline jäävad kindlasti jõusse. Peamine arutelukoht on olnud see, et kas Covid-tõendina tuleks aktsepteerida lisaks vaktsineerimise või läbipõdemise tõendile taas ka kiirtesti või muu testi tõendit ja siin on oluline kuulata ära nii teadusnõukoja, terviseameti kui ka valitsuse seisukoht," ütles Kiik.

Kiik rääkis, et valitsus hakkab koroonateemasid arutama alles neljapäeval ja siis on valitsusel vaja otsustada, millised piirangud järgmised kaks nädalat kehtivad.

Kiige sõnul restoranides ja meelelahutuses kehtivat ajalist piirangut praegu ei leevendata. "Praeguse seisuga ei ole eelmisel nädalal keegi seda eraldi tõstatanud. Ma ei julge prognoosida, mida valitsuse erinevad liikmed neljapäeval võivad lauale tuua. Mina enda poolt seda ettepanekut piirangut leevendada ei tee," ütles Kiik.

"Praeguses olukorras me näeme, et viiruse levik tervikuna pigem siiski suureneb ja ka haiglaravikoormus praegu kasvab. Kui mõni valitsuse liige teeb ettepaneku ka muid piiranguid üle vaadata, eks siis tuleb valitsuskabinetil arutada ja seisukohad kujundada. Tervise valdkonna vaatest ei ole see öise pidutsemise vajadus nii ajakriitiline," põhjendas Kiik.

Valitsus võttis möödunud aasta 14. juunil kasutusele koroonatõendi süsteemi, mis lubas lasta restoranidesse või meelelahutusüritustele inimesi, kes on koroona vastu vaktsineeritud, selle läbi põdenud või kes esitavad negatiivse kiirtesti või PCR-testi. Testi esitamise võimaluse kaotas valitsus oktoobri lõpus.