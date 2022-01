Kiik: testimisvõimaluse tagasitoomine sõltub haiglaravi tasemest

Covid-tõendi juurde testimisvõimaluse tagasi toomine sõltub sellest, kuidas lähinädalatel mõjutab omikroni tüve levik haiglaravi vajadust, ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik (KE), kes tõdes, et negatiivse koroonatestiga taas avalikesse kohtadesse pääsemine aitaks ühiskonnas pingeid maha võtta.

"Kui me räägime testimise võimaluse tagasitoomisest, siis selle eelduseks on haiglaravi koormuse langus, olukorra selge leevenemine. Siis ongi valitsuse kaalutluse otsus, et kas ühiskondlike pingete leevendamiseks ja teatud ettevõtete, teatud sektorite tegevusvabaduse vaates neid Covid-tõendi reegleid üle vaadata," ütles Kiik ERR-ile.

"Loomulikult valitsuse eesmärk ja iga poliitiku eesmärk peab olema kogu Eesti elanikkonna nii vaimse kui füüsilise tervise ja toimetuleku hoidmine. Eks me peamegi hindama, milline nii-öelda Covid-reeglite pakett seda eesmärki kõige paremini saavutada aitab."

Kiik rääkis, et jaanuari esimeses pooles valitsusel piirangutega seoses märkimisväärseid otsuseid teha plaanis ei ole ning jälgitakse, mida teeb omikroni tüvi.

"Arutelud jätkuvad kindlasti sel teemal, mis puudutab eneseisolatsioonikohustust vaktsineeritutele, kui nad peaksid lähikontaktsena nakatunuga kokku puutuma. See on täna koht, kus me oleme andnud soovituse jääda eneseisolatsiooni," lausu Kiik.

"Kindlasti viimastel nädalal on inimestel olnud väga palju omavahelisi kontakte, mis võib kaasa tuua nakatumiste arvu tõusu. Ja sõltuvalt sellest, kas inimesed on vaktsineeritud või mitte, ka haiglaravi riski," ütles Kiik.

"Praegu me näeme, et viimased viis nädalat on olnud haiglaravi koormus väga stabiilne, suurusjärgus 250 patsiendi juures. Lähinädalad annavad meile suurema selguse, kuivõrd nakatumise kasv hakkab mõjutama haiglate olukorda," lisas ta.

Kiige sõnul koguneb valitsuskabinet koroonaolukorda arutama selle nädala teisipäeval.

"Ma julgen öelda, et jaanuari keskel oleme kindlasti märksa targemad kui praegu," ütles Kiik.

23. detsembril teatas peaminister Kaja Kallas (RE), et valitsus jätkab praeguste piirangutega ka pärast 10. jaanuarit.

Valitsus võttis möödunud aasta 14. juunil kasutusele koroonatõendi süsteemi, mis lubas lasta restoranidesse või meelelahutusüritustele inimesi, kes on koroona vastu vaktsineeritud, selle läbi põdenud või kes esitavad negatiivse kiirtesti või PCR testi. Testi esitamise võimaluse kaotas valitsus oktoobri lõpus.