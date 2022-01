Ratas: ühel hetkel saab arutelude aeg otsa

Kohtumisel arutati, kuidas ja kas hüvitada inimestele energiahindade kallinemisest tulnud lisakulu.

"Kokkulepet ei ole ja eks neid arutelusid tuleb siin siis lähipäevadel ja -tundidel edasi pidada, sest Keskerakonna positsioon on siin väga selge – me vajame kiiret abi. Me vajame universaalseid meetmeid meie elanikele kui ka ettevõtetele. Kütteperiood kestab. Kui neid abimeetmeid ei tule, siis me arvame, et see on selgelt juhtimiskriis," ütles Ratas.

Ratas hoidus erimeelsusi valitsuskoalitsioonis siiski valitsuskriisiks nimetamast.

"Ma ei soovi täna küll niikaugele minna, et tegemist on võimaliku valitsuskriisiga. Minu meelest ei ole see ideoloogiline mõte, vaid pragmaatiline vajadus Eesti inimeste toimetuleku kohta. Need meetmed, et seda abi anda, peavad olema võimalikult lihtsad ja ka kiired. Keskerakond on kindlasti valmis alati arutama, aga ühel hetkel need arutelud lihtsalt lõppevad. See aeg saab otsa," lausus Ratas.

"See ajaaken ei ole minu meelest enam väga avatud, see sulgub väga kiiresti," lisas Ratas.

Ratas rääkis, et koalitsiooninõukogu koosolek toimus lisaks esmaspäevale ka pühapäeval.

Kallas loodab kokkuleppele jõuda

Peaminister ja Reformierakonna juht Kaja Kallas ütles ERR-ile, et valitsuses ei ole Reformierakonna ja Keskerakonna ettepanekuid, vaid ühiselt kujundatud meetmed.

"Ma mõistan seda emotsiooni ja frustratsiooni, mis on tekkinud, aga valitsuses peavad olema ikkagi läbimõeldud otsused. Seda me püüamegi teha," sõnas Kallas.

Kallase sõnul peavad olema otsused läbi kaalutud ja uued otsused ei pruugi olla alati paremad otsused.

Ta avaldas lootust, et sel nädalal on siiski võimalik jõuda kokkulepeteni. "Ma loodan, et see hea tahe on olemas mõlema koalitsioonipartneri poolt," lausus Kallas.

"Meil ei ole veel kõige osas kokkuleppeid, meil on teatud osades kokkulepped. Sellega saab edasi minna, aga kuivõrd soov on kogu paketti vaadata, siis seda kokkulepet hetkel ei ole ja arutelud jätkuvad nii täna kui ka homme," rääkis Kallas.

Kallas teatas ka, et soovib teisipäeval esineda riigikogu ees poliitilise avaldusega elektrituru olukorrast.