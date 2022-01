Kiik: terviseameti juhi koha vastu tunneb huvi mitu inimest

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik ütles, et eelmise aasta septembrist täitmata terviseameti juhi koha vastu on käesoleva aasta alguses mitu võimalikku kandidaati huvi tundnud.

"Terviseameti uue juhi otsimine käib, aga hetkel täidab seda rolli väga hästi kohusetäitja Mari-Anne Härma. Kindlasti anname avalikkusele teada, kui on juba konkreetsed uued kandidaadid laual. Ma tean, et väga mitu inimest on tegelikult uuel aastal selle positsiooni vastu huvi tundnud. Neid arutelusid on toimunud," ütles Kiik ERR-ile.

Kiik ütles, et Härma endaga võimaliku juhiks kandideerimise osas kokkulepet ei ole. ERR-ile teadaolevalt sooviks sotsiaalministeerium just Härma asumist sellele kohale, aga viimane seda ise väga ei soovi.

"Praeguse seisuga sellist kokkulepet ei ole, aga minu hinnangul on ta kindlasti üks väärikas kandidaat sellele ametikohale. Siin on oluline ta enda sisemine soov ja veendumus, et kandideerida. Kindlasti me räägime ka Mari-Anne Härmaga veel terviseameti juhtimise teemal, et millisel ametikohal või millises positsioonis ta ennast näeb järgnevatel aastatel ja minu jaoks on see kindlasti oluline," ütles Kiik.

Riigikantselei juures tegutsev tippjuhtide valiku komisjon kuulutas möödunud aasta detsembris luhtunuks septembris välja kuulutatud avaliku konkursi terviseameti peadirektori ametikohale.

Uue direktori leidmiseni juhib ametit peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma, kes on seni kinnitanud, et tema peadirektoriks ei kandideeri.

Terviseameti eelmine juht Üllar Lanno teatas eelmise aasta 6. septembril omal soovil ametist lahkumisest pärast suvist vahejuhtumit terviseameti külmlaos, kus temperatuuritõusu tõttu hävis suur hulk vaktsiine ja ravimeid. Tema viimane tööpäev oli 20. september.