Karilaid: valmisolek kompromiss leida on iga päevaga kasvanud

Keskerakonna fraktsiooni esimees Jaanus Karilaid sõnas, et peaminister Kaja Kallase poliitiline avaldus oli küll korrektne, kuid ei pakkunud lahendusi. Keskerakonna jaoks on oluline, et inimene oma elektriarvelt näeks, kui palju on riik talle appi tulnud.

"Jätkuvalt ma kuulsin ainult seda, et peaks, tuleks ja vaatame, kuid me oleme andnud korduvalt mõista, et täna peaks olema laual juba lisaeelarve ja mahukad toetusmeetmed, hetkel see ei rahulda Keskerakonda," kommenteeris Karilaid peaministri poliitilist avaldust riigikogus.

Karilaid selgitas ERR-ile, et Kallase avalduses ei kostnud ühtegi sõna Keskerakonna praeguste ettepanekute ja universaalsete toetuste kohta.

Ta lisas, et praegune Reformierakonna pakutud hinnalae ettepanek tähendaks 200 kilovatt-tunni ulatuses elektri kompenseerimist ning seeläbi saaksid inimesed reaalset abi tema andmetel 7–15 euro jagu, mida on Keskerakonnale liiga vähe. Kokku tähendaks see riigieelarvele 11,8 miljoni suurust kulu.

"Me oleme konkreetselt rääkinud oma paketi suurusest ja see on 181 miljonit eurot ja tähendaks lisaeelarvet," ütles Karilaid. "Me ei ole aga näinud veel, et meie koalitsioonipartner oleks välja öelnud, et nad on valmis tegema lisaeelarvet."

Reformierakonna fraktsiooni juht Mart Võrklaev kinnitas nende ettepaneku suurusjärku 12 miljoni ulatuses ja põhjendas, et nende soov on teha abipakett reservide arvelt, sest sel juhul saaks seda teha kiiresti.

"Idee on selles, et meil on hinnalagi, millest ülespoole tuleb riik appi ja kompenseerib mingi protsendi hinnatõusust. Seatud on tarbimise piir ja see on seatud sinna, kus 55 protsenti Eesti Energia klientidest asuvad."

Seeläbi saab Võrklaeva sõnul väga suur hulk tarbijatest toetust kogu tarbimise ulatuses ja veidi vähemad osaliselt. Hinnalagi oleks tema sõnul 120 eurot megavatt-tunni kohta, millest alates riik appi tuleks.

Lisaks võiks Reformierakonna ettepaneku kohaselt jaanuarist märtsini kompenseerida kogu elektri võrgutasu, mis täiendavalt tähendaks 32 miljoni suurust lisakulu.

Karilaid möönis, et hinnalae ettepanek on kaalumist väärt, kuid seda peaks tegema oluliselt suuremas mahus: "Kui me vaatame, siis sotsiaaldemokraatide eelnõu näeks ette 3000 kilovatt-tunni kompenseerimist."

Karilaid peab praegust energiakriisi anomaalseks olukorraks, kus tuleb kasutada erakorralisi meetmeid.

"Vaadates viimase seitsme päeva dünaamikat, siis valmisolek kompromiss leida on iga päev tõusnud, nii et ootame ära ka tänase päeva," ütles Karilaid.

Ka Võrklaev kinnitas valmisolekut läbirääkimistega jätkata ning kaaluda koalitsiooninõukogus erinevaid ettepanekuid ja võimalusi.

Seejuures ei pidanud ta tõenäoliseks, et toetusmeetmete pakett sõlmitakse Reformierakonna selja taga: "Poliitloogika on see, et koalitsioon käitub ühtsena. Me ei ole koalitsioonis kordagi seda teinud, et koalitsiooni üks erakond käituks teisiti kui partner – ma siiski arvan, et see ei ole mõeldav."

Mölder: hinnalae kehtestamine on inimeste jaoks keeruline ja bürokraatlik

"Kahjuks oli taas kord väga palju selliseid pikki tulevikku vaatavaid teemasid, mis on kahtlemata olulised ja mida tulebki arutada, aga probleem on täna käes ja inimeste arved praegu on väga suured," leidis keskerakondlane Tõnis Mölder.

Ta lisas, et praegune meetmete pakett jagada toetusi abivajajatele läbi omavalitsuste on küll end õigustanud, aga see on liiga keeruline ja bürokraatlik.

"Kui arve on inimesel näiteks 80 eurot, siis mina tahaks aru saada, kui palju sellest elektriarvest riik mulle kompenseerib – see on lihtne matemaatika, millest inimene aru saab," tõi Mölder välja hinnalae kehtestamise keerukuse. "Kui on laed, kilovatid, megavatid, teravatid, siis ma arvan, et sealt edasi on inimeste jaoks juba väga keeruline lahendus."

Lisaks tõi Mölder probleemkohana välja selle, et hinnalae ettepanek ei aita vähendada gaasihinna ega toasooja hinna suuri kulusid.