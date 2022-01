Keskerakond ja Reformierakond ei jõudnud energiatoetuste teemal üksmeelele

"Tulemust meil hetkel ei ole, seda me raporteerida ei saa. Oleme leppinud kokku, et homme saame uuesti kokku," ütles Ratas ERR-ile.

Ratase sõnul puudub ühtne seisukoht, kuidas energiaarveid kompenseerida. "Selle üle käibki vaidlus," sõnas Ratas.

"Erakonnad näevad neid asju täna natukene erinevalt," lausus ta.

Ratas avaldas lootust, et kuna arutelud jätkuvad, siis on ka lootust kokkuleppeks.

"Me hoiame sellest kinni, et see meede peab olema nullbürokraatiaga rakendatav, ta peab olema lihtne ja ta peab reaalselt inimesi aitama," sõnas Ratas.

"Minu meelest see kriis on toonud väga hästi välja selle, et Eesti ühiskonnas on tekkinud selle 30 aastaga keskklass. See on ühiskonna väga oluline ja tugev osa ja neil on täna raske. Ma loodan, et keegi Eesti poliitikutest ei ütle, et keskklass on rikkad ja kui nende elektriarved on 300 ja 500 eurot, et küll nad selle kõigega kohe hakkama saavad. Need inimesed on täna löögi all. Sellepärast ma ütlen, et need meetmed peaksid ka reaalselt midagi aitama," rääkis Ratas.

Ratas lisas, et ilma lisaeelarveta meetmeid ellu viia võimalik ei ole.

"Aktuaalse kaamera" reporter Katrin Aarma küsis Rataselt, milline on täna valitsuse tervis. "Kui valitsus istub koos, siis... Ma ei oska öelda. Eks ta üles-alla käib. Ma eile Rahvusringhäälingus ütlesin, et siin on juhtimiskriis. Ega ei saa öelda, et ta nüüd suurepärane on, see on selge," vastas Ratas.

Reformierakonna fraktsiooni esimees Mart Võrklaev nimetas teisipäevast arutelu konstruktiivseks ja sisuliseks.

"Ühine arusaam oli see, et vaatame neile ettepanekutele tõsiselt otsa ja teeme kalkulatsioonid, milline on võimalus leida kesktee ühel või teisel ettepanekul. Otsust ei tulnudki sellepärast, et need vajavad lihtsalt läbiarvutamist, et aru saada, mis on võimalikud mahud ja mis on need asjad, mis täpselt aitaks neid inimesi, keda me ühiselt soovime aitama minna," ütles Võrklaev ERR-ile.

"Me otsime kompromissi ja see tähendab, et mõlemad pooled peavad mingeid samme tegema," lisas ta.

Vastates küsimusele, kas Reformierakond on valmis ka lisaeelarve koostamisega, ütles Võrklaev, et kõigepealt tuleb arvutada.

Võrklaev täpsustas, et ettevõtjate toetamises ollakse üsna üksmeelsed, erimeelsused on aga eratarbijate toetamise meetmetes.