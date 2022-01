Kaitseväe luurekeskuse ülem: Vene väed Valgevenes on uus survevahend

Kaitseväe luurekeskuse ülem Margo Grosberg ütles, et Vene vägede viimine Valgevenesse on Venemaa jaoks täiendav võimalus survestada Ukrainat, piirates riiki nüüd igast küljest.

Venemaa paigutas Valgevenesse kaks raketisüsteemide S-400 diviisi, ühe diviisi raketisüsteeme Pantsir-S ja 12 hävitajat Su-35. Üksused paiknevad mitmel Valgevene polügonil ja maastikul ning neljal lennuväljal, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kui need relvad paigutada Ukraina piirile, ulatuks õhutõrjemull Kiievini, võimaldades Venemaal saavutada õhuülekaalu Ukraina kohal, märkis Grosberg.

"Puht sõjalisoperatiivkunsti vaadeldes ja sõjalist mõtlemist arvestades, siis loomulikult Vene Föderatsiooni üksuste paiknemine Valgevenes kindlasti survestab Ukrainat. Sealt on oluliselt lähem maa Kiievini. Ja kindlasti muudab see kogu geopoliitilise ja sõjalispoliitilise platsdarmi, mis meil täna maailmas valitseb, oluliselt segasemaks ja keerukamaks," rääkis Grosberg.

Valgevene kaitseministri abi kindralmajor Oleg Voinov viitas juba pressikonverentsil Ukrainast Valgevene vastu suunatud ohule, mainides Ukraina kopteri lendamist Valgevene õhuruumis ja Ukraina rahvuskaardi paiknemist Valgevene piiride lähedal.

Ukraina analüütik Mykhailo Samus ütleb, et nüüd on tõepoolest näha, et Venemaa saab kasutada Valgevene platsdarmina Ukraina vastu.

"Meil on piir Valgevenega. See tähendab, et õhuvägi, raketivägi, erioperatsioonide üksused, luureüksused, elektroonilise võitluse üksused saavad tegutseda kogu Ukraina territooriumi sügavuses," ütles Samus.

Kaitseminister Kalle Laanet ütles, et Venemaa üritab oma tegevusega survestada ka NATO-t ja USA-d.

"Kui me vaatame Venemaa tegevust tervikuna, kuidas lihtsustatult öeldes ring järjest rohkem tõmbub koomale Ukraina ümber, siis see viitab kõik sellele, et Venemaa delegatsioonid erinevate läbirääkimiste laudade taga tahavad survestada - on siis tegemist NATO-Vene nõukoguga või kahepoolselt USA-ga, siis see surve järjest tugevamaks läheb," sõnas Laanet.

Venemaa Ida kaitseringkonnast on praegugi teel väeüksusi, sealhulgas Iskanderi raketisüsteemid, kuid nende sihtpunkt on teadmata.

Valgevene diktaator Aleksandr Lukašenko ütles esmaspäeval, et riik korraldab veebruaris Venemaaga ühise sõjalise õppuse. Mõlemad riigid valmistuvad järgmisel kuul algavaks ühisõppuseks Otsusekindlus Liidus 2022.