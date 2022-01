Macron: Euroopa peab pakkuma Venemaale lahendust pingete leevendamiseks

Euroopa Parlamendi ees peetud kõnes tegi Macron Euroopa Liidu liikmesriikidele ettepaneku pidada Venemaaga USA ja NATO diplomaatiliste pingutustele alternatiivi pakkuvat eraldiseisvat dialoogi, kirjutas Financial Times.

Macroni sõnul peaksid eurooplased pakkuma Venemaale lahendust pingete leevendamiseks juba lähinädalatel.

"Peaksime selle üles ehitama eurooplastena, tehes tööd koos teiste eurooplastega ja ka NATO-ga ning seejärel esitama Venemaale läbirääkimisteks," ütles Macron Strasbourgis.

"On hea, et eurooplased ja Ameerika Ühendriigid koordineerivad oma tegevusi, aga oleks vajalik, et eurooplased peaksid ise enda dialoogi," lisas ta.

Macroni ettepanek on vastuolus USA välisminister Antony Blinkeni poolt tehtud üleskutsele ühtsuseks koos Euroopaga.

Kolmapäeval Kiievis visiidil olnud Blinken rõhutas vajadust ühtsele lähenemisele.

"Meie diplomaatia, heidutuse ja Moskva agressioonile antava vastuse tugevus nõuab ühtsust liitlaste ja partnerite seas, aga ka Ukrainas sees," lausus Blinken.

Venemaa esindajad on seni rõhutanud, et soovivad läbirääkimisi pidada eeskätt Ameerika Ühendriikidega.