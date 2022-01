Tuuleparkide arendajad: Eestis on menetlusprotsess liiga pikk

Eestis tuleb kiiresti ehitada uusi tuuleparke, on Stenbocki majast korduvalt rõhutatud. Samas on valitsuse laual ootamas vanima meretuulepargi hoonestusloast keeldumise otsus ning alles viimastel aastatel on lisandunud viis uut taotlust meretuulepargi rajamiseks.

Kuigi riik räägib üksmeelselt taastuvenergia arendamisest, on samas valitsuses korralduse eelnõu, mis ei anna ühele vanimale tuulepargi projektile hoonestusluba. Neugrundi meretuulepargi hoonestusloa algatamisest keeldumist pole veel valitsuses arutatud, kuid peaminister Kaja Kallase allkirja ootav dokument sai valmis mullu 22. detsembril.

"Juhul kui see päevakorda tuleb, siis me vaatame sellele otsa," ütles Kallas.

Neugrundi tuulepargi arendaja Märt Pootsi sõnul näitab nende pargi rajamise saaga, kuidas riik on igati otsinud põhjendusi, miks ei saa ehituslikult väga sobivasse kohta meretuuleparki rajada. Projektiga alustati juba 2006. aastal, hoonestusloa taotlus esitati 2010. aastal.

"Ma arvan, et kui normaalselt oleks läinud, siis kuskil kuus aastat oleks (arendamiseks) täiesti normaalne, kiiremini ilmselt ei tule välja, uuringud võtavad aega ja kõik see asi. Ega riigiga eriti koostööst ei tulnud välja midagi," ütles Poots.

Majandus- ja taristuministeeriumi asekantsler Timo Tatar ütles, et on tõesti mõned projektid, mis on pikalt seisnud. "Ei ole olnud poliitilist tahet just varasemate valitsuste puhul neid otsuseid teha. Need otsused on olnud teatud juhtudel ebapopulaarsed, ei ole tahetud seda "ei" sõna välja öelda ja seda ametlikult vormistada," lausus ta.

10 aastat peaks olema täiesti piisav aeg tuuleparkide erinevate arendusetappide läbimiseks, sellest pikem periood arendajaid ei rahulda.

"Menetlusprotsess on liiga pikk. See võtab aastaid ja aastaid, mis tähendab, et meie arendajad teevad pigem oma parke Soome, Lätti, Leetu, aga mitte Eestisse," ütles tuuleenergia assotsiatsiooni tegevjuht Terje Talv, ja lisas, et naaberriikides käivad need protsessid märkimisväärselt kiiremini.

Kaheksa aasta jooksul ei ole Eestis ehitatud ühtki suurt maismaatuuleparki. Esimene meretuulepark valmib Eestis eeldatavalt 2028. aastal. Tatari sõnul on menetlused viimase paari aasta jooksul kiirenenud.

"Väga pikalt tõepoolest hoonestusloa taotlused ju seisid ja otsuseid ei tulnud. Alates 2019. aastast on tulnud ridamisi otsuseid, kus riik on andnud rohelise tule hoonestusloa menetluse algatamiseks. Neid on täna käimas lausa viis tükki. Kolm sellist menetlust algatati 2019. aastal, üks selline menetlus Saare Windile algatati 2020 ja möödunud aasta lõpul ka Utilitase hoonestusala menetlus sai rohelise tule," rääkis Tatar.