Narva koalitsiooni koospüsimises on suur roll saadikute lisatasudel

Narvas on kümmekond linnale kuuluvat äriühingut ja sihtasutust, mille nõukogudes istuvad võimukoalitsiooni saadikud. Saadikute lisatasud on Narva poliitilise kultuuri pikaajaline osa ning kui uutmoodi poliitikat võimule pürgijad ka ei lubaks, taandub lõpuks ikka kõik nõukogude kohtade jagamisele.

Rahakamad ettevõtted, nagu Narva Vesi või Narva haigla, maksavad nõukogu liikmetele 500-700 eurot kuus, nii et üks tubli võimukoalitsiooni liige, kes lisaks saadikutööle veel volikogu komisjoni juhib ja linnale kuuluva äriühingu nõukogus tegutseb, võib oma kuupalgale julgelt üle 1000 euro lisa teenida.

Linnavolinik Jana Kondrašova rääkis ERR-ile, et kõige pikem koosolek toimus, kui koalitsioon jagas nõukogudes kohti. "Ühelt poolt proovisime vaielda, et igas nõukogus kindlasti peavad olema vähemalt need inimesed, kes saavad aru, et mis üldse selles valdkonnas toimub, aga teiselt poolt vaidlesime Katri [Raigiga] ka selle vastu, et üks inimene ei saa võtta enda peale mitu kohta erinevates nõukogudes," selgitas Kondrašova.

Kondrašova pääses volikokku Katri Raigi nimekirjas ja lahkus fraktsioonist Narva Tulevik pärast seda, kui nõukogu liikmete kohti hakati jagama fraktsiooni üle jooksnud keskerakondlastele.

"Mul on väga raske töötada inimestega, kelle poliitika enne valimisi oli üsna teine. Väga raske on ette kujutada, kuidas meie programmi saab ellu viia," ütles Kondrašova ERR-ile.

Narva linnapea Katri Raik, kes varem välistas valimisjärgse koostöö Keskerakonnaga, tunnistas, et olukord on segane ja sisulised muutused Narva linnajuhtimises võiksid teoks saada alles nelja-viie aasta pärast, praegu aga peab arvestama volikokku pääsenud inimeste soovidega.

"Narva elu ei ole väga roosiline, kui keskmine palk on 1000 euro ringis, ja ütleme ausalt, et lisaks tööle ja ajakulule, mida need nõukogud ja komisjonid endaga kaasa toovad, on siis ka märkimisväärne raha, mis rahvasaadiku taskusse jõuab," ütles Raik ERR-ile. "See on alati Narvas niimoodi olnud, ma olen ise seda väga tugevasti kritiseerinud, aga tõsi ta on, et iga koalitsioonisaadik pidi saama endale nõukogu koha. Kiired muudatused, kahjuks, maailmas tihti ei ole võimalikud."

Raigi sõnul on munitsipaalettevõtete nõukogude liikmete tasusid siiski ühtlustatud ja suuremaid neist kolmandiku võrra kärbitud, kuid päris ilma nendeta Narvat juhtida ei saa.

"Kui võtta ära tasud või neid tasusid vähendada näiteks kõiki 100 eurole, ma arvan, et see linnapea, kes selle liigutuse teeb, võib ühtlasi valmis kirjutada ka lahkumisavalduse," märkis Raik.

Raigi valimisliit tegi kohalikel valimistel Narvas tugeva tulemuse, tõrjudes võimult senise keskerakondliku seltskonna.