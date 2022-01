FT: USA soovitas Leedul muuta Taiwani esinduse nime

Ajalehe Financial Times teatel soovitas USA Leedule, et riik muudaks Vilniuses asuva Taiwani esinduse nime.

Leedu lubas eelmisel aastal Taiwanil oma nime all esinduse avada. Tavaliselt tegutsevad esindused Taipei majandus- ja kultuuriesinduse nime all. Vilniuses avati sisuliselt Taiwani saatkond.

Hiina nõuab tungivalt, et riigid väldiksid keelekasutust, mis viitab Taiwanile kui iseseisvale riigile. Hiina kompartei peab Taiwanit oma mässuliseks provintsiks ja on Leedule seetõttu avaldanud nii diplomaatilist kui majanduslikku survet.

Allikate teatel arutasid USA diplomaadid nimevahetuse ideed Leedu ametnikega. Washington leiab, et nimevahetus takistab Taiwanil laiendada rahvusvahelisi sidemeid, teatas Financial Times.

Leedu ja Hiina tüli tekitab peavalu Washingtonile. USA tahab Taiwanil aidata tugevdada oma rahvusvahelist haaret. Washington aga ei taha anda komparteile võimalust süüdistada USA-d oma "ühe Hiina poliitika" rikkumises. Selle kohaselt peab USA Pekingit Hiina ainsaks seaduslikuks valitsuseks.

Hiina karistab praegu Leedut. Kompartei blokeeris impordi Leedust ja hoiatas Euroopa ettevõtteid, et nad ei kasutaks Leedust pärit komponente.

Valge Maja eitas, et soovitas büroo nime muutmist. "Kõik, kes väidavad teisiti, ei kajasta tegelikke arutelusid USA ja Leedu vahel. USA toetab Leedu suveräänseid otsuseid," ütles riikliku julgeolekunõukogu pressiesindaja.

Leedu välisministeerium lükkas ka ümber väited, et USA tegi ettepaneku büroo nime muuta.

Taiwani ametnike sõnul pole nad samuti USA väidetavast soovitusest teadlikud.

"Kui nad hakkavad Taiwani nime osas kompromisse tegema, see laseks hiinlastel tunnetada, et nende survestamine töötab. See julgustaks neid veelgi rohkem avaldama survet Leedule ja ka teistele riikidele," ütles üks Taiwani ametnik ajalehele Financial Times.