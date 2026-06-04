Leedu peaminister: USA vägede rotatsioon ei valmista muret

USA vägede rotatsiooni lõppemine ja Leedust lahkumine ei ole põhjus muretsemiseks, ütles neljapäeval Leedu peaminister Inga Ruginienė.

"Ma kohtusin sel nädalal suursaadikuga ja me rääkisime pikalt. Mulle kinnitati, et kõik on korras. See on lihtsalt tehniline toiming rotatsiooni käigus, kus mõned väed saabuvad ja teised lahkuvad. Ärgem unustagem, et osa vägesid jääb siia," ütles Ruginienė uudisteportaalile LNK.

Peaministri sõnul ootab Leedu tulevikus ka täiendavate USA vägede saabumist.

Praegu lahkub Leedust üle 1000 USA sõduri koos oma varustusega. Eeldatavasti asendatakse nad uue rotatsiooniga, kuigi selle ajakava ja ulatus on endiselt ebaselged, kuna USA vaatab üle oma vägede paigutamise poliitikat Euroopas.

See tähendab, et USA vägede rotatsioonide vaheline paus Leedus on tavapärasest pikem.

Kaitseminister Robertas Kaunas ütles, et on saanud USA-lt kinnituse, et väed asendatakse, kuigi konkreetset kuupäeva pole määratud.

Viimastel aastatel on USA vägede rotatsioonid Leedus toimunud peaaegu katkestusteta ning neid tugevdati pideva rotatsioonilise kohalolekuni pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse.

Leedus on tavaliselt paiknenud ligikaudu 1000 või enam lahingutehnikaga varustatud USA sõdurit.

Leedu kaitseminister: USA tuumarelvad toodaks Leetu vaid kriisi-või sõjaolukorras

Leedu kaitseminister Robertas Kaunas ütles neljapäeval, et USA tuumarelvade paigutamist Leetu kaalutakse vaid kriisi- või sõjaolukorras.

"Nagu iga riik, peab ka Leedu kriisi ajal oma iseseisvust ja julgeolekut kaitsma. Kriisi ajal või, ütleme, isegi sõja ajal peaksime ilmselt kasutama kõiki võimalusi, mida NATO ja USA või Prantsusmaa tuumaarsenalid meile pakuvad," ütles Kaunas ajakirjanikele.

Ta rõhutas, et rahuajal Leedus ühegi massihävitusrelva paigutamisest juttu ei ole.

Ajaleht Financial Times on kirjutanud, et USA ametnikud kaaluvad tuumavõimekusega süsteemide või seotud võimekuste laiendamist NATO Euroopa liikmesriikides, ehkki seda ei peeta lähiaja küsimuseks.

Leedu president Gitanas Nausėda pani mais veto Klaipėda sadama seaduse muudatustele, mis oleksid lubanud tuumarelvi kandvatel laevadel sadamasse siseneda. Nausėda viitas võimalikele vastuoludele põhiseadusega, kuid ei välistanud tulevasi põhiseaduse muudatusi.

Kaunase sõnul vajab küsimus edasist arutelu ning ta märkis, et rahvusvahelised partnerid ei ole praeguse olukorra kohta mingeid muresid väljendanud.

"Partnerid ei dikteeri meile tingimusi seoses meie riigi seaduste või põhiseadusega. See on meie enda otsustada," ütles Kaunas.

Leedu põhiseadus keelab praegu massihävitusrelvade paigutamise oma territooriumile.