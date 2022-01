Kallase toetus peaministrina kukkus järsult

"Reformierakonna liidrit eelistas jaanuaris näha peaministritoolil ainult 10 protsenti vastanuid./---/ Võrreldes detsembri-novembrikuisega on seda kuue protsendipunkti võrra vähem," kirjutas EPL.

Esikohal on nii nagu ka varasematel kuudel Keskerakonna esimees Jüri Ratas, keda eelistas jaanuaris valitsusjuhina näha 29 protsenti valimisealisi kodanikke.

Pjedestaali teisele kohale platseerus 14-protsendise toetusega EKRE esimees Martin Helme, kelle toetus on kaks protsendipunkti suurem kui detsembris.

Kolmandal kohal on värskete uuringutulemuste järgi nüüd Eesti 200 juht Kristina Kallas, keda toetas 12 protsenti valijaid, mida on kolme protsendipunkti võrra enam kui detsembris.

Nii Isamaa juhti Helir-Valdor Seedrit kui ka peagi ametist lahkuvat sotsiaaldemokraatide esimeest Indrek Saart toetaks peaministrina umbes kolm protsenti vastanutest.

"Terve jaanuarikuu on teravalt meedias üleval olnud kõrgete energiahindade probleem, mis on mõjutanud ka peaministri tulemust selles uuringus," kommenteeris tulemusi küsitluse teinud Turu-uuringute AS-i uuringujuht Karin Reivart. Ta viitas sellelegi, et küsitlustöö võis langeda kokku Kallase jaoks kõige raskema ajaga ehk päevadega, kui näis, et elektri hinna põhjustatud šokile reageerimine ohustab terve valitsuse püsimist. "Uuringu küsitlusperiood lõppes enne, kui Keskerakond ja Reformierakond jõudsid kokkuleppele uute toetusmeetmete osas," lisas Reivart.