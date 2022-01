Prantsusmaa lubab Malist lahkuda, kui hind läheb liiga kõrgeks

Prantsusmaa juhtimisel Malis islamistide vastu võitlevad Euroopa riigid püüavad leida viisi oma missiooni jätkamiseks, kuid hinnal, mida Prantsusmaa on valmis Malisse jäämise eest maksma, on oma piir, ütles Prantsuse kaitseminister Florence Parly laupäeval.

"Meie sekkumise tingimused, olgu need sõjalised, majanduslikud või poliitilised, on muutunud üha raskemaks hallatavaks," ütles Parly. "Lühidalt öeldes ei ole me valmis Malisse jäämise eest maksma piiramatut hinda," lisas Prantsuse kaitseminister.

Suhted Malis võimule tulnud sõjaväehunta ja riigi rahvusvaheliste partnerite vahel on katkemise äärel, kuna hunta pole nõustunud pärast kahte sõjaväelist riigipööret valimisi korraldama. Lisaks pingestab suhteid hunta otsus kutsuda riiki Vene erasõjafirma Wagbner võitlejad.

Prantsuse välisminister Jean-Yves Le Drian ütles reedel, et olukord on muutunud talumatuks, kuna Euroopa liitlased leppisid kokku, et koostavad kahe nädala jooksul plaanid, kuidas kohandada oma tegevust, mis hõlmab Mali, aga ka Saheli piirkonda laiemalt, muutuvate oludega.

Parly märkis siiski laupäeval, et Euroopa sihtüksusse kaasatud 15 riigi ministrid on praegu ühtsed, et missiooni jätkata. "Seega peame kindlaks määrama selle uued tingimused," lisas Parly.

Malis on praegu Eesti suurim välismissioon, seal teenib sadakond Eesti kaitseväelast.