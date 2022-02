Prantsusmaa kaalub oma üksuste Malist toomist

Prantsusmaa välisminister Jean-Yves Le Drian ütles, et arutelu keskmes on kõigepealt, kuidas terrorismivastane võitlus laiemalt Saheli piirkonnas kestma jääks, kuid ta ei välistanud üksuste väljatoomist Malist.

Prantsusmaa on Mali valitsuse palvel võidelnud äärmuslaste vastu üheksa aastat. Pariis on hakanud olukorda ümber hindama hunta võimuletuleku, Venemaa palgasõdurite riiki saabumise ja Prantsuse suursaadiku Malist lahkuma sundimise järel.

Välisminister tõdes, et tingimused Malis jätkamiseks on muutunud. "Olukord ei saa tänase seisuga jääda samaks. Seetõttu peame konsultatsioone, et kohaneda uue olukorraga, mille tekitas hunta võimuletulek Malis," ütles Le Drian.