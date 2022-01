Koalitsiooni püsimisel jääb riigikogu juhatus samaks

"Me pole fraktsioonis seda teemat arutanud, aga meil on täna tunnetus, et koalitsioon töötab, arutame päevakorras olevaid teemasid, inimesed töötavad," rääkis Reformierakonna fraktsiooni esimees Mart Võrklaev esmaspäeval ERR-ile. "Meie paralleelselt koalitsioonikõnelusi ei pea, me pole teist koalitsiooni kokku leppinud. Usun, et ka koalitsioonipartner ei ole seda tegemas. Minul pole kahtlust, et see koalitsioon jätkab," rõhutas peaministripartei fraktsiooni juht.

Ka Reformierakonna koalitsioonipartneri Keskerakonna fraktsiooni esimees Jaanus Karilaid rõhutas esmaspäeval pärast koalitsiooninõukogu istungit, et Reformierakond on üles näidatud soovi koostööd jätkata.

"Tänasel koalitsiooninõukogu istungil näitas Reformierakond küll väga konstruktiivset lähenemist ja loodan, et homme leitakse Keskerakonna ettepanekutele valitsuses lahendus, kuidas edasi liikuda," rääkis Karilaid. "Tänane arutelu näitas küll, et tahetakse koos edasi liikuda. See on väga oluline indikaator, sest iga päev on oluline," lisas ta.

Ka Karilaid rõhutas, et Keskerakond ei ole veel riigikogu juhatuse valimiste teemat arutanud, kuid tema sõnul on Keskerakonna esimees Jüri Ratas riigikogu esimehena väga hästi hakkama saanud.

Suurima opositsioonijõu, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) riigikogu fraktsiooni esimees Henn Põlluaas tunnistas samuti, et EKRE ei ole veel teemat arutanud, kuid koalitsiooni püsimisel ei ole opositsioonil ka võimalusi riigikogu juhatuses oma mõju suurendada.

"Eks opositsioonil on siin raske midagi saavutada, kui koalitsioon on ühtne ja oma kandidaate toetab," tõdes Põlluaas.

Viitele, et riigikogu juhatuse valimisi nähakse ühe viimase võimalusena, millal enne järgmise aasta märtsis peetavaid riigikogu valimisi saab veel koalitsiooni vahetada, ütles Põlluaas: "Ei tea, kas see on viimane hetk? Aga selge on, et kui riigikogu esimees nüüd ära valitakse, siis ta jätkab kuni [riigikogu] valimisteni. Kui riigikogu juhatuse valimised lähemale tulevad, eks siis ole näha, mis saab. Ja mis üldse sellest koalitsioonist saab, sest nende püsimine paistab praegu küll olevat õhkõrnal jääl."

Riigikogu juhatus valitakse uuesti igal aastal. Esmalt valitakse riigikogu esimees, kus võitjaks osutub enim hääli saanud kandidaat. Riigikogu esimehe esimeseks ja teiseks asetäitjaks saavad aseesimeeste valimisel kaks enim hääli saanud kandidaati, mis tähendab, et esimeseks aseesimeheks saab üldjuhul koalitsiooni, teiseks aseesimeheks opositsiooni kandidaat.

Praegu on riigikogu esimees Jüri Ratas (Keskerakond), esimene aseesimees Hanno Pevkur (Reformierakond) ja teine aseesimees Martin Helme (EKRE).

Riigikogu juhatuse uued valimised peaksid eeldatavasti toimuma 17. märtsil.