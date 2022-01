Võrklaev: olukord ei luba praegu piiranguid kaotada

Keskerakond tegi pühapäeval ettepaneku kaotada alates 7. veebruarist koroonapassi nõue, mis Keskfraktsiooni liikmete ja ministrite hinnangul ei täida siseriiklikult enam oma eesmärki ning paneb ette liikuda edasi kõigi piirangute leevendamisega.

"Loomulikult on soov anda inimestele sõnum, mida inimesed ootavad. Aga samal ajal kaasneb sellega ka vastutus. Me ei saa inimeludega mängida poliitilist mängu. Jah, me kõik tahaksime anda sõnumi, et kõik piirangud kaovad homme, aga me ei saa seda teha, sest koroonanumbrid näitavad hetkel vastupidist ja seda peavad ütlema meile vastava ala spetsialistid," kommenteeris Võrklaev ERR-ile.

"Reformierakond on kogu aeg hoidnud seda joont, et ühiskond oleks nii avatud kui võimalik ja piirangud kehtiksid nii vähe aega kui võimalik," lisas ta.

Samas rõhutas Võrklaev, et lähtuda tuleks teadusnõukoja soovitustest.

Võrklaev rääkis, et praegu teevad muret rekordiliselt kõrged koroona nakatumise numbrid ja ka väikene haiglaravi vajaduse kasv.

"Väga selgelt peab sinna sisse vaatama, et me liiga ennatlikult piiranguid leevendama ei läheks, et me koormame oma haiglad üle," sõnas Võrklaev.

Valitsus arutab teisipäeval taas teadusnõukoja soovitusi.

Võrklaev rääkis, et kui nakatumis- ja ka haiglaravinumbrid hakkavad stabiliseeruma, saab paari nädala jooksul piirangute kaotamise osas midagi otsustada.