Mali hunta saatis riigist välja Prantsuse suursaadiku

"Mali hunta on illegaalne ja kontrolli alt väljas," ütles eelmisel nädalal Prantsusmaa välisminister Jean-Yves Le Drian.

"Suursaadik Meyer kutsuti välja ja talle teatati, et peab riigi territooriumilt 72 tunni jooksul lahkuma pärast Prantsuse välisministri hiljutist vaenulikku ja ennekuulmatut kommentaari," teatas Mali hunta.

Prantsusmaa kinnitas, et kutsus oma suursaadik Joe Meyeri tagasi. Prantsusmaa kaitseminister Florence Parly süüdistas Mali huntat tema riigi vastu suunatud provokatsioonide suurendamises.

Prantsusmaa alustas 2013. aastal Malis rahvusvahelist operatsiooni Barkhane. Suhted Malis võimule tulnud sõjaväehunta ja riigi rahvusvaheliste partnerite vahel on aga katkemise äärel, kuna hunta pole nõustunud pärast kahte sõjaväelist riigipööret valimisi korraldama.

Eelmise nädalal teatas Taani, et toob oma väed Malist ära. Lisaks Taanile on teatanud Rootsi, et toob oma väed Malist ära märtsis. Malis on praegu Eesti suurim välismissioon, seal teenib sadakond Eesti kaitseväelast.

Lääneriigid muretsevad ka Venemaa kasvava mõjuvõimu pärast Malis. Hunta kutsus hiljuti riiki ka Venemaa Wagneri palgasõdurid.