Asekantsler hoiatab koroonareeglite erinevuse eest EL-i maades

"Oleme püüdnud selle teemaga tegelda ja viimati võtsid välisministrid oma nõukogul vastu parandatud soovitused, et reegleid ühtlustada ja riigid hakkaksid neid jälgima. See peaks täna, esimesest veebruarist hakkama toimima, aga kahjuks tuleb endiselt öelda, et päris niimoodi ei ole see läinud," ütles Volmer.

Uue soovituse sisu on see, et piiriületuse võimaluse tagaks üheksa kuud kehtiv tõend, rääkis asekantsler. "Ometi see nii päris ei ole – tänase seisuga on hulk riike, mis siiski seda ei tee," tõdes ta.

Volmeri sõnul on oluline vahet teha, et üks on koroonatõendi piiriülene kehtivus, teine aga selle kehtivus riigi sees.

See aga võib tekitada segadust, kuna näiteks Itaaliasse võib reisida üheksa kuud kehtiva tõendiga, aga samas Itaalias sees kehtib koroonatõend ainult kuus kuud, mis tähendab, et sellega ei saa siseneda ei restorani, suusakeskusesse ega üldse mitte kuskile, selgitas Volmer.

Osa riike nõuab piiriületusel negatiivset testi tulemust

Volmer rääkis ka sellest, et endiselt nõuab osa riike sisenemisel negatiivse koroonatesti tulemuse esitamist. "Kahjuks neid riike on, kuigi välisministrid sellest ka rääkisid, et see peaks lõppema, et sellist vahet ei tohiks enam teha. Põhjus on ju see, et omikroni tüvi on igal pool juba levinud ja milleks veel siis seda tõendit veel küsida," rääkis asekantsler.

Siiski jääb selliseid riike vähemaks, lisas Volmer.

"Riigisiseselt tuleb erisusi juurde, aga piiri peal testiküsimist jääb vähemaks. Näiteks seesama Itaalia ei küsi tänasest piiri peal enam testi, Soome lõpetas selle ära, Taani ei küsi enam tõesti – neid jääb järjest vähemaks," loetles ta.

Samas küsivad testitulemust veel Portugal, Island, Suurbritannia (pole EL-i riik -toim.), Kreeka, Prantsusmaa, Holland, Küpros, Montenegro, Austria ja Tšehhi, rääkis Volmer.

"Nii et 27 riigist kümmekond ikkagi veel tahab vaktsineeritud inimestelt piiriületusel testi. Aga see nimekiri lüheneb õnneks," ütles asekantsler.

Välisministeeriumi pressiesindaja ütles teisipäeval ERR-ile, et ministeerium püüab koostada ülevaadet, millised koroonareeglid eri EL-i riikides kehtivad.