Ameerika riigivõlg kerkis üle 30 triljoni dollari

Pärast aastaid kestnud madalaid intressimäärasid lülitub Föderaalreserv inflatsiooni vastu võitlemise režiimi.

"See ei tähenda lühiajalist kriisi, kuid see tähendab, et me jääme pikas perspektiivis vaesemaks," ütles JPMorgan Asset Managementi globaalne strateeg David Kelly.

Ainuüksi intressikulud ületavad järgmise 10 aasta jooksul viis triljonit dollarit ja moodustavad 2051. aastaks peaaegu poole kogu föderaalsest tulust.

Kelly märkis, et kasvavad laenukulud piiravad raha, mida Washington saab kulutada muudele prioriteetidele, nagu kliimamuutus.

Föderaalvalitsus võlgneb peaaegu kaheksa triljonit dollarit välis- ja rahvusvahelistele investoritele eesotsas Jaapani ja Hiinaga. Lõpuks tuleb see koos intressidega tagasi maksta.

"See tähendab, et Ameerika maksumaksjad maksavad kinni Hiina ja Jaapani inimeste pensionid, kes on meie võlausaldajad," ütles Kelly.

Riigivõla suurust 30 triljonit dollarit pisendab mõnevõrra asjaolu, et valitsus võlgneb osa rahast endale. See on sotsiaalkindlustuse ja muude valitsuse sihtfondide võlg. Niinimetatud valitsussiseste osaluste kogusumma on üle kuue triljoni dollari.

Selleks ajaks, kui endine president Donald Trump ametisse astus, oli riigivõlg ligi 20 triljonit dollarit.

"Covid süvendas probleemi. Meil ​​oli hädaolukord, mis nõudis triljoneid kulutusi," ütles Peter G. Petersoni fondi tegevjuht Michael Peterson. "Kuid eelarvelised struktuuriprobleemid eksisteerisid juba ammu enne pandeemiat."

Juba enne Covidit viis Trump riigivõla järsule kasvule, mida rõhutasid 2017. aasta lõpus kehtestatud ulatuslikud maksukärped – ajal, mil USA majandus õitses ega vajanud fiskaalstiimulit.

Peterson ütles, et "ohtliku eelarveolukorra" peamised tõukejõud on endiselt vananev elanikkond ja kõrgenenud tervishoiukulud. Ta süüdistas riigivõla suurendamises nii vabariiklasi kui ka demokraate.

"Meie praegune eelarvepositsioon on mõlema osapoole aastatepikkuse fiskaalse vastutustundetuse tulemus. Kui me oma fiskaalmaja korda ei saa, muutuvad kõik need muud mured nagu kliima, ebavõrdsus ja riigi julgeolek raskemaks," ütles Peterson.

Umbes kaks kolmandikku (67 protsenti) ameeriklastest ütles CNN-i detsembrikuu küsitluses, et valitsuse kulutused on riigi majanduse jaoks suureks probleemiks. Esikohal oli toidu- ja igapäevatarbekaupade kallinemine (80 protsenti ütles, et see on suur probleem).

Föderaalreservi esimees Jerome Powell tunnistas hiljuti, et eelarveolukord ei saa praegusel trajektooril jätkuda. "Võlg ei ole jätkusuutmatul tasemel, kuid tee on jätkusuutmatu – see tähendab, et see kasvab kiiremini kui majandus, oluliselt kiiremini kui majandus."

"Ma ei näe siin lühiajalist kokkuvarisemist," ütles JPMorgani strateeg Kelly.

Tema sõnul on siiski mõistlik riigivõlga järk-järgult vähendada.

"Sa ei taha seda liiga kiiresti teha. See on majandus, mis on sõltuvuses riigivõlast," ütles Kelly. "Kuid oht on selles, et see kasvab, kuni lõpuks põhjustab see tohutu probleemi."