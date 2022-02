Marina Kaljurand kandideerib ÜRO tehnoloogiasaadikuks

"Jah, välisministeerium esitas minu kandidatuuri ja ma osalen konkursil. Kui osutun valituks, ootab mind ees kaks aastat tööd ÜRO peasekretäri lähikonnas," kinnitas Kaljurand Eesti Päevalehele.

"Mul on olnud ka varem võimalus nõustada [ÜRO] peasekretäri digiteemadel, kui kuulusin aastatel 2019–2020 peasekretäri digikoostööpaneeli, mida juhtisid Melinda Gates ja Jack Ma. Tehnoloogiasaadik on ametikoht, mille kaudu saab kujundada globaalset digitulevikku. See on ainulaadne võimalus Eestile ja mulle," lisas ta.

ÜRO peasekretär António Guterres lõi tehnoloogiasaadiku koha enda otsealluvusse paar aastat tagasi, kuid algselt sellele kohale valitud Tšiili diplomaat Fabrizio Hochschild Drummond pidi diskrimineerimise, seksuaalse ahistamise ja võimu kuritarvitamise süüdistuste tõttu juba enne tööle hakkamist möödunud aasta alguses tagasi astuma.

Ametikoha loomise järel näitasid selle vastu suurt huvi üles mitmed riigid, Eestist kandideeris ka endine president Toomas Hendrik Ilves, kirjutas EPL.

Tehnoloogiasaadiku ülesanne oleks globaalse digikoostöö edendamine ja IT arengu lõhede vähendamine maailmas.

Tehnoloogiasaadiku koht tahetakse täita hiljemalt märtsi lõpuks ning kui Kaljurand selle saaks, peaks europarlamenti minema praegu taas välisministeeriumisse tööle läinud endine kahekordne eurosaadik Indrek Tarand, kes saavutas 2019. aasta eurovalimistel sotsiaaldemokraatide ridades Kaljuranna ja Sven Mikseri järel kolmanda koha.