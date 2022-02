Meedia: USA pakkus Venemaale desarmeerimismeetmeid

Hispaania ajalehe EL Pais käsutuses olevate dokumentide kohaselt lükkasid USA ja NATO oma kirjalikus vastuses Moskvale tagasi Venemaa nõudmised, et allianss ei laieneks enam ida poole. USA teatas Venemaale, et on valmis arutama desarmeerimise meetmeid, kui Venemaa leevendab pingeid Ukraina piiride lähedal.

Dokumendi kohaselt teatas USA Venemaale, et on valmis pakkuma läbipaistvusmehhanismi Tomahawki tiibrakettide puudumise kontrollimises NATO baasides Rumeenias ja Poolas. Venemaa peaks jagama sarnast teavet oma baasides olevate rakettide kohta, vahendas EL Pais.

Poolas ja Rumeenias asuvad Aegis raketitõrjesüsteemid, mis suudavad välja tulistada ka Tomahawki rakette. Praegu neid rakette Poolas ja Rumeenias pole, kuid Venemaa on korduvalt väljendanud muret Poolas ja Rumeenias asuvate raketibaasidest lähtuva ohu pärast.

USA teatas ka, et selline kokkulepe on võimalik ainult siis, kui see on kooskõlastatud liitlastega.

"Kõik, mida me oleksime nõus tegema, oleks vastastikune. See tähendab, et sellega kaasnevad ka Venemaa sammud. Teeme kõik otsused pärast seda, kui oleme põhjalikult konsulteerinud liitlaste ja partneritega," ütles dokumendiga kursis USA allikas.

Washington teatas samuti, et on valmis alustama kahepoolseid kõnelusi Venemaaga lühi- ja keskmaarakettide juhtimise üle ja kinnitas oma pühendumust tuumarelvastuse piiramise Uus START lepingule.