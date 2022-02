Euroopa Komisjoni ettepanek seab paika rohepöörde üleminekutehnoloogiad

Euroopa Komisjon tutvustas kolmapäeval ettepanekut, millega seatakse paika rohepöörde üleminekutehnoloogiad. Kuigi õigusakt peaks olema teekaardiks erainvestoritele, on see analüütikute hinnangul hoopis Euroopa Liidule kaotatud võimalus.

Keeruka nimeka roheenergia investeeringute taksonoomia eesmärgiks on näidata erainvestoritele, millised energialiigid veavad Euroopa Liidu rohepööret. Kolmapäeval esitletud õigusaktis on ka kaks energialiiki, mida roheliseks pidada ei saa.

"Täna seame paika selle, kuidas gaas ja tuumaenergia saavad anda panuse keerukasse pöördesse kliimaneutraalsuseni. Seame sisse kindlad tingimused nende kaasamiseks taksonoomiasse. Neile kehtivad selged piirangud ja järkjärgulised lõpptähtajad," ütles Euroopa Komisjoni finantsteenuste volinik Mairead McGuinness.

Kolmapäeval esitletud taksonoomia on viimaste aastate üks enim räägitud ja oodatud ettepanekuid Euroopa Komisjonist. Tegemist on nii-öelda kirik keset küla lahendusega, sest sakslased saavad maagaasi ja prantslased tuumaenergia.

"See on väga politiseeritud ettepanek. Oleme seda kuulnud isegi volinik McGuinnessi käest, kes ütles, et muudatusi tuli teha n-ö pärismaailma jaoks, mis tähendab poliitilisi huvisid. Need on liikmesriikide huvid. Eriti Prantsusmaa, mis on väga häälekalt surunud tuumaenergiat kui jätkusuutlikku energiaallikat," sõnas Euroopa Tarbijate organisatsioon Bryan Coughlan.

Analüütikute hinnangul peaks taksonoomias olema siiski vaid päriselt rohelised energialiigid. See aga ei välistaks investeeringuid nii-öelda ülemineku tehnoloogiatesse.

"Institutsionaalsed investorid on juba avalikus kirjas öelnud, et nad ei kavatse seda kasutada, sest neil on vaja tugevamat klassifikatsiooni. Seega nad võivad kasutada Euroopa omast teistsugust. Euroopa Liidu jaoks on see kaotatud võimalus, sest see oleks võinud olla standardi seadja, mida see tõenäoliselt pole," sõnas mõttekoja Bruegel analüütik Simone Tagliapietra.

Õigusakt läheb nüüd tutvumiseks Euroopa Liidu nõukogule ja Euroopa parlamendile, kellel on aega neli kuud esitada vastuväiteid.

Analüütikud ennustavad, et nõukogus piisavalt vastu vaidlejaid pole, ent Euroopa Parlamendis läheb asi huvitavaks.