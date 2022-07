Euroopa Parlament avas tee tuuma- ja gaasijaamade roheliseks tunnistamisele

"Euroopa Parlament ei esitanud vastuväidet Euroopa Komisjoni delegeeritud õigusaktile, mis liigitab tuuma- ja gaasienergia kasutamise teatud tingimustel keskkonnasäästlikuks," teatas parlamendi pressiteenistus.

Parlamendis hääletusele pandud resolutsioon komisjoni ettepaneku tagasilükkamiseks oleks pidanud toetama parlamendi absoluutne enamus ehk vähemalt 353 parlamendiliiget, kuid selle poolt hääletas 278 ja vastu 328 parlamendiliiget, erapooletuid oli 33.

Euroopa Komisjon leidis oma ettepanekus, et gaasi- ja tuumaenergiasse tehtavatel erainvesteeringutel on rohepöördes oluline roll ning sellest lähtuvalt esitas õigusakti, millega liigitada fossiilgaasi ja tuumaenergia kasutamine teatavatel tingimustel üleminekutegevuseks, mis aitab kaasa kliimamuutuste leevendamisele. Otsus on komisjoni kava kohaselt ajaliselt piiratud, lisaks kehtivad eritingimused ja läbipaistvusnõuded, märgitakse pressiteates.

Kolmapäeval parlamendis menetlusse jäetud taksonoomiamäärus on osa Euroopa Komisjoni kestliku rahanduse tegevuskavast ning selle eesmärk on edendada keskkonnahoidlikke investeeringuid ja vältida rohepesu.

Kui määrusele ei esita vastuväiteid ka liikmesriikide valitsusi esindav Euroopa Liidu Nõukogu, siis jõustub õigusakt 1. jaanuaril 2023. Väljaanne Bloomberg tõdes kolmapäeval, et valitsuste vastuseis sellele on ebatõenäoline.

Gaasijaamade tunnistamine keskkonnasõbralikeks tähendab, et need saavad ligipääsu mitmesugustele rahastamisvõimalustele, kuigi lühikeseks ajaks ning söejaamade asendamiseks, mis määruse tagasilükkamisel ei oleks võimalik olnud.

Otsuses nähakse tugevat toetust ka tuumaenergia arendamiseks Euroopas ning Prantsusmaa ja teiste suure tuumajaamade osakaaluga riikidele, mis rõhutavad tuumaenergia olulist rolli eriti olukorras, kus on vaja asendada Vene päritolu fossiilseid kütuseid, märkis Bloomberg.

Teadlased, keskkonnaaktivistid ja isegi suur osa investoreid on kritiseerinud gaasile ja tuumaenergiale rohelise sildi panemist, kartes, et see võib juhtida investeeringud eemale taastuvatest energiaallikatest, lisas Bloomberg.