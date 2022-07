Europarlament hääletab tuuma- ja gaasiinvesteeringute roheliseks liigitamise kava

Euroopa Komisjon tegi märtsis ettepaneku lisada gaasi ja tuumaenergia investeeringud keskkonnasäästlike majandustegevuste loetellu. Selle eesmärk on hoogustada rohelisi investeeringuid.

Juunis hääletasid aga europarlamendi majandus- ja keskkonnakomisjon Euroopa Komisjoni vastu. Seega läheb ettepanek kolmapäeval europarlamendis hääletusele. Variant on, kas muuta taksonoomiat nii nagu Euroopa Komisjon selle ettepaneku tegi, või siis panna sellele veto peale.

"Mina isiklikult kavatsen hääletada sellele vastuväitele vastu," ütles Euroopa Parlamendi saadik Andrus Ansip ERR-ile. "Ehk siis öelda, et võib küll praegusel ajal nii tuumaenergiat kui ka maagaasi energia tootmiseks kasutada."

Maagaasi puhul võib mõte küll Vene gaasile minna, kuid Ansipi sõnul ei peaks gaasist energia tootmist kohe Vene energiaga seostama.

"Kogu maailma gaas ju Vene gaas ka ei ole," lausus Ansip. "Vene gaasist tahetakse nagunii lahti saada. Aga see oht on olemas – kui investeeringud on tehtud ja ükskord see Vene gaas väga odavalt tulema hakkab, siis võidakse selle külge klammerduda ja jäädagi seda kasutama."

Ansip ise kumbagi vastu hääletanud parlamendikomisjoni ei kuulu, kuid ta ütles, et parlamendis lähevadki sellised arvamused lahku.

Ühed arvavad, et praegustes oludes on hädavajalik tuumaenergia ja maagaasi investeeringud kestlike hulka lisada. Teised leiavad, et 2018. aastast kehtivat taksonoomia määrust muutma ei peaks.

Ansipi sõnul tähendab taksonoomia finantsmaailmas majandustegevuste liigitust vastavalt sellele, kas investeeringud on kestlikud või mitte.

"Põhimõtteliselt see ei keela ega käse kellelgi midagi teha," rääkis Ansip. "Turuosalistele on see taksonoomia järgimine soovituslik, mitte kohustuslik. Küll aga peavad börsiettevõtted teavitama, kas ja millises ulatuses nad autonoomiat järgivad. Radikaalset muutust homsest hääletusest tulemas ei ole."

Võrreldes loodusliku gaasiga saastavad kivisüsi ja põlevkivi keskkonda neli korda rohkem. Kuid tuumaenergia puhul ei võida Ansipi sõnul keegi.

"Tuumaenergiajaamad emiteerivad süsinikdioksiidi. Aga samas kõik teavad ka seda, et ega tuumakütus taastuv kütus ei ole," ütles ta. Küsimus on, kas seda kestlikuks lugeda või mitte.

"Aga need, kes on kõige rohelisema mõttelaadiga, ei taha näha ei gaasi ega tuumaenergia kasutamist elektri tootmises," sõnas Ansip. "Ja ammugi ei lubaks nad siis kivisütt."

Euroopa Komisjoni määrus jõustub automaatselt, kui europarlament sellele vastuväidet ei esita. Ning selle vastuväite üle kolmapäeval hääletus toimubki.

Selleks, et komisjoni ettepanek läbi ei läheks, peab hääletama parlamendi absoluutne enamus. Seejärel võtab komisjon ettepaneku kas tagasi või muudab seda.