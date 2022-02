Politsei: piirangutevastasele meeleavaldusele tuli umbes 200 autot

"Täna korraldatud meeleavaldus tõi Tallinnasse hinnanguliselt ligi 200 sõidukit, mis soovisid pääseda Toompeale. Kuna parkimiskohtade arv Toompeal on piiratud ning vanalinna tänavad kitsad, siis piiras politsei ajutiselt sinna sõidukitega ligipääsu," ütles Laats ERR-ile.

Laats rääkis, et kuna samal ajal Toompeal toimunud registreeritud koosolekust võttis osa sadu inimesi, siis kui keegi sealt oleks vajanud abi, oleks täis pargitud kitsaste vanalinna tänavate kaudu olnud keeruline neile seda abi pakkuda. "Kõigil soovijatel oli kogu päeva võimalik liikuda Toompeale jala," ütles ta.

"Sääraste ürituste korraldaja peab hindama osalejate arvu ja mõju ümbritsevatele inimestele, liiklusele ja varale. Teavitades politseid plaanitavatest meeleavaldustest, saame korraldajat ka nõustada ja juhtida tähelepanu võimalikele ohukohtadele," sõnas Laats.

Politsei sulges Kaarli puiestee liikluseks

Laats lisas, et neljapäevasest sündmusest ega planeeritud marsruudist politseid ei teavitatud, kuid politsei oli sotsiaalmeedias levivast üleskutsest teadlik ning suunas liiklusesse rohkem patrulle, et võimalikke rikkumisi ennetada ja neid avastada.

"Terve päeva jooksul tegelesime pidevalt liikluse reguleerimisega, sest Toompeale mitte pääsenud sõidukid tiirutasid mujal Kesklinna piirkonnas ning osad neist parkisid end Kaarli puiesteele, mis omakorda tekitas ummikuid ning takistas ühistranspordi liikuvust. Kuna ka jalakäijad tulid sõiduteele ja kogu liiklus oli takistatud, sulgesime kõigi turvalisuse tagamiseks ajutiselt liikluse Kaarli puiesteel," rääkis Laats.

Meeleavaldajad ründasid politseinikke lumepallidega

Laats rääkis, et pärastlõunal parkis Toompea tänaval üks juht oma sõiduauto Mercedese vastassuunavööndisse ning keeldus teed vabastamast.

"Juht eiras politseinike korduvaid korraldusi parkida sõiduk mujale, mistõttu viidi ta menetlustoiminguteks jaoskonda, kus määrati talle lühimenetlus vastassuunas sõitmise eest. Kahetsusväärselt ärritusid selle peale ümbritsevad inimesed, kes takistasid politseisõiduki liikumist ning loopisid sõiduki ja korrakaitsjate vastu lumepalle," ütles Laats.

Laats märkis, et selline käitumine ei ole aktsepteeritav ja kõik neljapäevasel üritusel toimunud korrarikkumised vaadatakse lähiajal videosalvestustelt üle, vajadusel inimesed tuvastatakse ja nendega võetakse ühendust.

Laatsi sõnul teisaldati ka üks Kaarli puiesteel liiklust takistanud sõiduk.

"Lisaks oleme alustanud kaheksa väärteomenetlust, nende hulgas üks punase fooritulega ristmiku ületamise eest, liikluse takistamise, signaalitamise, turvavarustuse mittekasutamise eest. Samuti tabati üks joobes juht ning üks kaubik ja kaks veoautot, mis suunati erakorralisele ülevaatusele ning mille juhid rikkusid töö- ja puhkeajaseadust. Lisaks on videopildis veel fikseeritud mitmeid liiklusrikkumisi, nende sõidukijuhtidega võetakse hiljem ühendust," lõpetas Laats.

Mupo määras kaheksa trahvi

Tallinna abilinnapea Vladimir Svet rääkis ERR-ile, et politseil oli meeleavalduse ajal abiks ka munitsipaalpolitsei.

"Politseiga oli kokkulepe, et munitsipaalpolitsei kui kohaliku omavalitsuse korrakaitseüksus tuleb välja, et politseid toetada. Nii ka oli, et kuus munitsipaalpolitsei ekipaaži olid täna välja tulnud ja aitasid politseil korda pidada," selgitas ta.

"Ühtlasi tehti kaheksa trahvi kui tuvastati, et mõni sõiduk oli liiklust takistamas," lisas Svet, kelle sõnul midagi erakorralist ei juhtunud.

Kaheksast trahvist rääkides ütles Svet, et mupo eesmärk ei olnud kedagi tahtlikult karistada ja provotseerida.

"Oli näha, et osa inimestest, kes olid meeleavaldusele kogunenud, olid üpris emotsionaalsed ja seetõttu neid trahve tehti seal, kus ilmtingimata mõni sõiduk konkreetselt liiklust takistas. Selge on see, et kui terve Kaarli puiestee peal seisab autode rivi, siis neid kõiki korraga trahvida eriti suurt mõtet pole," rääkis ta.

Sveti sõnul meeleavaldus häiris ajutiselt pisut ka ühistransporti.