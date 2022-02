Times: USA häkkeri rünnak lõi rivist välja kogu Põhja-Korea interneti

Mõned Põhja-Korea eksperdid kahtlustasid varem, et küberrünnak oli lääneriikide kättemaks, mis oli seotud Pyongyangi hiljutiste raketikatsetustega. Meedia teatel korraldas rünnaku aga üks sõltumatu häkker.

"See oli ühe T-särgis, pidžaamapükstes ameeriklase töö. Ta istus päevad läbi oma elutoas, vaatas filme ja kontrollis aeg-ajalt programmide edenemist, mille ta käivitas, et häirida tervet Põhja-Korea internetti," kirjutas ajakiri Wired.

Iseseisva häkkeri varjunimi on P4x, ta korraldas Põhja-Korea vastu küberrünnaku, mis halvas valitsuse veebisaidid ja takistas e-kirjade liiklust, vahendas The Times.

Põhja-Korea võimud kontrollivad riigis kogu interneti liiklust. See on ülemaailmsest veebist isoleeritud, kasutajad näevad seda, mida kompartei lubab. Ülemaailmsele internetile pääsevad ligi ainult väike hulk ametnike ja teadlasi. Mõned Põhja-Korea veebisaidid on globaalse internetiga ühendatud ja need langesid P4x rünnaku ohvriks.

P4x ütles, et tegemist oli kättemaksuga, kuna mõni aasta tagasi korraldas Põhja-Korea tema vastu küberrünnaku. P4x väitis, et Põhja-Korea tahtis varastada tema häkkimise tehnoloogiat.

ÜRO andmetel on Põhja-Korea häkkerid korraldanud viimaste aastate jooksul terve rea küberrünnakuid ja varastanud selle käigus kaks miljardit dollarit.