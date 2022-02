Saarts: sotsid on jõudnud olukorda, kus vigu teha enam ei tohi

Sotsiaaldemokraatide üldkogu otsustab laupäeval, kas erakonna uueks esimeheks saab Riina Sikkut või Lauri Läänemets. Politoloog Tõnis Saarts ütles, et sotsid on valimiste eel jõudnud olukorda, kus vigu teha ei tohi.

Viimane Kantar Emori arvamusküsitlus näitas sotside populaarsuseks seitse protsenti, mis on parlamendierakondadest madalaim. Viimastel valimistel said nad riigikokku 10 kohta, aasta pärast on uued valimised.

"Minu eesmärk on, et me oleksime see kaalukeel, kelleta järgmist valitsust peale riigikogu valimisi moodustada ei saa," märkis Läänemets.

"Ei saa kuidagi leppida, et võtta eesmärgiks sama kohtade arv, mis praegu. Ikkagi tuleb vaadata kaugemale, kõrgemale. Ma arvan, 15 protsenti," ütles Sikkut.

Sama arvu seab sihikule ka Läänemets. Tallinna Ülikooli politoloog Tõnis Saarts leidis, et 15-protsendine toetus valimistel eeldab väga head kampaaniat ja konkurentide ebaõnnestumist.

"Sotsiaaldemokraadid on sattunud nišipartei positsiooni, kus väga palju hakkab ka sõltuma sellest, kuidas läheb nende konkurentidel. Ma usun, et kõige tõsisem konkurent, kelle poole nad peavad vaatama, on Eesti 200," lausus Saarts.

Saartsi sõnul on paljude sotse toetavate valijate teine eelistus Eesti 200 ja vastupidi.

"Kui näiteks president Kersti Kaljulaid peaks liituma Eesti 200-ga, Eesti 200 teeb väga hea ja jõulise kampaania, on üks põhiline tegija suurte erakondade kõrval, siis ei ole üldse välistatud, et sotsiaaldemokraadid leiavad end väga valimiskünnise lähedalt. Või isegi alla selle," ütles Saarts.

Saartsi sõnul üritab Sikkut kõnetada sotside traditsioonilist valijat ehk kõrgharidusega keskklassi, Läänemets aga neid, kelle sotsid on EKRE-le kaotanud ehk tööinimesed ja maainimesed.

Uuel juhil peaks lisaks karismale olema selge strateegiline mõtlemine, sest sotsid on olukorras, kus vigu teha ei saa, lisas Saarts.