Võrus avatud näitus avab lugusid vaimsest tervisest

Võrus avatud näitusel "Olen olemas" on välja pandud eelmisel aastal suitsiidiennetuspäevaks kogutud anonüümsed jutustused. Rasketest hetkedest rääkivad lood juhatavad selleni, mis on aidanud inimestel niisuguste olukordadega toime tulla.

Võru Kagukeskuses on näitusetahvlitel üle 60 inimese kogemuslood, milles on kirjeldatud erinevaid vaimse tervise probleeme ja jutustatud sellest, kuidas keerulises olukorras abi otsida või vajadusel teisele toeks olla.

"Kogusime inimestelt sügisel sellised kogemuslood, et mis on nende inimeste rasked hetked olnud ja mis on aidanud edasi liikuda. Nendest kogemuslugudest tulebki hästi välja see, et meie ümber oleks neid inimesi, kes oskavad märgata ja reageerida," ütles Peaasi.ee kommunikatsioonijuht Sandra Liiv.

Sellise näitusega julgustatakse inimesi vaimse tervise probleemidele rohkem tähelepanu pöörama.

"Vaimne tervis on just nagu tabu teema meie ühiskonnas, see, et seda tuuakse siia avalikkusesse ilmselt annab inimestele endale ka julgust, et see on okei kui sul on mingeid probleeme ja see on okei kui sul on abi vaja," rääkis 12. klassi õpilane Hanna-Maria.

Noortel on väga erinevad probleemid ja mured, mis võivad mõjutada vaimset tervist.

"Küberkiusamine on saanud probleemiks, koroonaajal oli uus õppimisviis kõik on internetis ja see ajas ka kindlasti pinge peale," ütles 7. klassi õpilane Simo.

"Paljudel mu sõpradel on vahepeal oma vanematega probleeme. Näiteks, et mõnedel on väike õde või vend ja ema käsib kogu aeg hoida, ise läheb kuskile ära, aga noor inimene tahab ka sõpradega minna ja võib-olla siis hinded ja kool on üks kõige suurem probleem ja stressi tekitaja," rääkis 6. klassi õpilane Greete.

Kogemuslugude näitus on avatud Võru Kagukeskuses märtsikuu alguseni.