Prantsusmaa president sõidab Venemaa presidendiga läbi rääkima

Prantsusmaa president Emmanuel Macron sõidab Moskvasse, et rääkida Venemaa presidendi Vladimir Putiniga pingete leevendamisest Venemaa-Ukraina piiril.

"Presidendi jaoks on see võimalus näidata Prantsusmaa liidrirolli," on öelnud Prantsusmaa valitsusele lähedalseisev allikas.

Kõnelustele Moskvas järgnevad teisipäeval Kiievis Macroni kõnelused Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga. Kaks Macronile lähedalseisvat allikat on öelnud Prantsusmaa uudistekanalile France 24, et Macron püüab sõja puhkemist Venemaa ja Ukraina vahel edasi lükata vähemalt aprilli lõpuni. Aprill on Euroopa jaoks oluline kuu, sest siis toimuvad valimised Ungaris ja Sloveenias ning Prantsusmaa presidendivalimised, millel Macron ka ise uuesti kandideerib.

Macron on püüdnud korduvalt Putiniga suhteid arendada. Tema senist tegevust sellel suunal ei peeta aga kuigi edukaks. Näiteks ei ole Macron suutnud ära hoida Venemaa mõjusfääri tekkimist Aafrikas. Eriti kriitiliselt on Macroni Venesuunalistesse pingutustesse suhtunud Ida-Euroopa riigid, kes aastakümneid Nõukogude režiimi all kannatanuna peavad Macroni Venemaa-hoiakut liiga koostöömeelseks.