Putin vestles Macroniga ja väitis, et lääs ei arvesta Vene põhimuredega

Venemaa president Vladimir Putin vestles reedel telefoni teel oma Prantsusmaa kolleegi Emmanuel Macroniga. Kremli teatel ütles Putin Macronile, et USA ja NATO ei võtnud Moskva peamisi julgeolekunõudmisi arvesse.

"Tähelepanu juhiti asjaolule, et USA ja NATO vastused ei võtnud arvesse Venemaa peamisi muresid," vahendas Kreml Putini sõnavõttu.

"Võtmeküsimust eirati, kuidas USA ja tema liitlased kavatsevad järgida julgeoleku terviklikkuse põhimõtet. Et keegi ei peaks oma julgeolekut tugevdama teise riigi julgeoleku arvelt," lisas Kreml oma avalduses.

Kremli teatel lubas Putin, et uurib sel nädalal USA ja NATO kirjalikke vastuseid ja otsustab siis järgmiste sammude üle, vahendas Reuters.

NATO peasekretär Jens Stoltenberg ütles reedel, et allianss on valmis suurendama oma kohalolekut Ida-Euroopas. Samuti hoiatas Stoltenberg, et Vene rünnak võib esineda mitmel kujul, nagu küberrünnak või riigipöördekatse.

"NATO poolelt oleme valmis poliitiliseks dialoogiks. Aga oleme valmis ka reageerima, kui Venemaa valib vastasseisu," ütles Stoltenberg Brüsselis.