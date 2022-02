Allikad: Zelenski tühistas kohtumise Baerbockiga

Ukraina on korduvalt väljendanud Berliini suhtes pettumust, kuna Saksamaa ei müü Ukrainale relvi. Samuti blokib Berliin teiste riikide relvatarneid Ukrainasse.

Baerbock pidi kohtuma Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga, kuid see jäi ära. Diplomaatilised allikad viitasid ajakava koostamisega seotud raskustele. Baerbock kohtus selle asemel Ukraina peaministriga.

Telekanali CNN ajakirjaniku Jake Tapperi sõnul tühistas Zelenski oma kohtumise Baerbockiga Nord Stream 2 torujuhtme projekti tõttu.

"Ukraina valitsusele lähedalseisev allikas ütles mulle, et president Zelenski tühistas täna oma kohtumise Saksamaa välisministri Annalena Baerbockiga, kuna ta keeldus ütlemast, et Berliin loobub Nord Stream 2 torujuhtmest isegi siis kui Moskva Ukrainasse tungib. Ametlikult kirjeldati seda ajakava veana, kuid see polnud nii. See oli tahtlik," kirjutas Twitteris Tapper.

A source close to the Ukrainian government tells me that President Zelensky canceled his meeting today with German Foreign Minister Annalena Baerbock because the FM refused to say Germany would abandon Nord Stream 2 pipeline even if Russia invades, and…. — Jake Tapper (@jaketapper) February 7, 2022

Saksamaa majandusminister Robert Habeck ütles laupäeval, et riik peab vähendama sõltuvust Venemaa maagaasist. Saksamaa võimud on endiselt lõhestunud torujuhtme Nord Stream 2 küsimuses, mis suurendaks riigi sõltuvust Vene gaasist. Projekt on lõplikult valmis, kuid Saksa regulaatorid pole sellele veel tegevusluba andnud.

Saksamaa välissuhete nõukogu Vene eksperdi Stefan Meisteri sõnul oli Baerbocki visiit Kiievisse oluline. "See visiit näitab, et Saksamaa ja Euroopa Liit on selles kriisis aktiivsemad," ütles Meister.

"Berliin on nõus maksma kõrget majanduslikku hinda, kui Venemaa vastu tuleks kehtestada sanktsioonid. Kaalul on Ukraina julgeolek," ütles esmaspäeval pressikonverentsil Baerbock.

Teisipäeval külastab Baerbock ka Ida-Ukrainat.

Esmaspäeval kohtus Saksamaa kantsler Olaf Scholz Valges Majas Joe Bideniga. Riigijuhid arutasid ka olukorda Ukrainas. Samal päeval kohtus Prantsusmaa president Emmanuel Macron oma Venemaa kolleegi Vladimir Putiniga.