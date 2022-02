Miljardär Peter Thiel lahkub Facebooki nõukogust

Thiel on USA endise presidendi Donald Trumpi nõunik. Thieli konservatiivsed vaated on teinud temast Facebookis vastuolulise tegelase. Meta teatas, et järgmisel aktsionäride koosolekul Thiel enam nõukogusse ei kandideeri, vahendas Deutsche Welle.

"Peter on tõeliselt originaalne mõtleja, kes pakub alati ainulaadseid soovitusi. Ta on meiega koostööd teinud peaaegu kaks aastakümmet. Oleme alati teadnud, et ühel hetkel pühendab ta oma aja muudele huvidele," ütles Facebooki asutaja Mark Zuckerberg.

Thiel liitus Facebookiga juba 2004. aastal. Ta oli firma üks esimesi suurinvestoreid.

Facebooki aktsia hind on sel aastal märkimisväärselt langenud. Firma turuväärtus on siiski endiselt üle 600 miljardi dollari.