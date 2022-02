Venemaa tõi Kaliningradi ballistilisi rakette kandvad lennukid

Sõjandusinfot vahendav Twitteri konto Status-6 postitas esmaspäeval video, milles on näha, kuidas MiG-31K maandus samal päeval Kaliningradi lähistel asuvale Tškalovi õhujõudude baasis.

A Russian MiG-31K carrying a Kinzhal ballistic missile was spotted landing at the Kaliningrad Chkalovsk airbase on February 7.



This a very unusual developyment. MiG-31s are not based there, furthermore this is a Kinzhal missile carrier.https://t.co/ViWYjcdkLd pic.twitter.com/xqvD5I9BJG