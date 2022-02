"UV faktor": Vene propagandakanalite keelamine pole lahendus

Kommunikatsiooniekspert Raul Rebane, kes on taaskord üles võetud teema üks tõstatajatest, märkis, et talle ei meeldi, kuidas Vene kanalites, mis kuuluvad tasulistesse kanalipakettidesse, sõimatakse teda ja tema sõpru tema enda raha eest ning et taolised kanalid peaksid olema valikkanalid, mille eest tuleb eraldi maksta.

Riigikantselei strateegilise kommunikatsiooni juht Kersti Luha ütles, et Eesti televaataja ja laiemalt ühiskond on piisavalt teadlik, et suudab ise eristada uudise propagandast. Luha sõnul tasub meeles pidada, et erinevused meie vaba meedia ja Venemaa kanalite vahel on väga suured.

"Me ei pruugi tajuda, mismoodi on sisu Venemaa meediakanalitele ette kirjutatud. Oluline on, et inimesed teaksid, kuidas teha vahet, millist infot tarbida, et ollakse allikakriitilised. Kui midagi keelata, siis selleks peaks ikkagi seaduslik alus olema," lausus Luha.

Luhaga nõustus riigikogu aseesimehe nõunik Rein Lang (Reformierakond), kelle sõnul tuleb sõnavabaduse piiramisega olla väga ettevaatlik.

"Sellega olen nõus, et igasuguste sõnavabaduste piiramistega tuleb olla üliettevaatlik. Pärast hakatakse seda piirangut, mis õigusesse sisse viiakse, rakendama hoopis teistel eesmärkidel. Seda tuleb igal juhul vältida," lausus Lang.

Lang juhtis tähelepanu, nagu Rebanegi, asjaolule, et vaenu õhutavad Vene kanalid on suurema kanalipaketi osa, mille saab igaüks, kes kanalite põhipaketi tellib, soovib ta seda või mitte.

"See on omamoodi Brežnevi pakike. Kui tahate saada Eesti kanaleid, siis sinna pannakse kaasa selline vaenu õhutamine. Seda saaks lahendada ilma igasuguse õigusliku ja administratiivse terrorita, kui need kaabeloperaatorid vaatavad, et mida me teile pakume ja saadavad oma kundele kirja, et see ei ole okei ja selle kanali edastamise me lõpetame ära," rääkis Lang.

Euroopa Parlamendi saadik Yana Toom (Keskerakond) märkis, et tema arvates probleem puudub, sest Vene telekanaleid vaadatakse aina vähem ja vähem. "Nii et kõik toimub omasoodu ja ärme sinna sisse murra," ütles ta.

Langi sõnul võib kaabeltelevisiooni pakkujate puhul rääkida siiski valikuvabadusest, mida pakutakse ja mida mitte, ja kui Soome kanaleid põhipakettides ei ole, küll on aga viha ja vaenu õhutavad Vene kanalid, siis võib selles probleemi näha.

Sellele, et kliendina puudub inimestel valikuvabadus isegi loobuda põhipaketti paigutatud Vene kanalitest, juhtis tähelepanu ka Raul Rebane.