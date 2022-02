USA konfiskeeris häkkeritelt 3,6 miljardi dollari väärtuses bitcoine

USA justiitsministeerium teatas 8. veebruaril, et on lahti harutanud kõigi aegade suurima krüptovaluutavarguse, konfiskeerides rekordilise koguse bitcoine, mille väärtus on praegu 3,6 miljardit dollarit. Tegemist on digitaalse valuutabörsi Bitfinex häkkimisega 2016. aastal.