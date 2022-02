Taani viib Bornholmile hävitajad

NATO lahingugruppi 700-800 sõduriga kuuluval Taani lahingupataljonil on tavaliselt aega 30 päeva, et olla lahinguvalmis. Pataljon koguneb nüüd Slagelsesse ja on kuni viie päeva jooksul valmis reageerima.

Lahinglennukite paigutamine Bornholmile on toimunud ka varem, kui Taani õhuruumi lähiümbruses on suurenenud Venemaa lennutegevus.

Taani kaitseväe juhataja kindral Flemming Lentfer rõhutab, et Taanile ega Bornholmile praegu kõrgendatud ohtu ei ole.

"Tugevdame oma sõjalist võimekust, et saaksime kiiremini reageerida, kui olukord seda nõuab," ütleb ta uudisteagentuurile Ritzau.

Taani peaminister Mette Frederiksen (S) kohtus teisipäeval NATO peasekretäri Jens Stoltenbergiga. Frederiksen kirjutab Facebooki postituses: "Tõsine olukord Ukrainas ja selle ümbruses ning seetõttu ka täna hommikul tõsine vestlus NATO peasekretäri Jens Stoltenbergiga".

"On ebatavaline ja tõsise kriisiolukorra väljendus, et Taani lahingupataljon koguneb ja on lahinguvalmis," ütleb Kopenhaageni ülikooli politoloogiaprofessor Mikkel Vedby Rasmussen.

Ta näeb seda kui vastust NATO -poolset Venemaa survestamist leidmaks lahendus läbirääkimiste teel. "NATO jaoks on oluline anda märku, et peale läbirääkimistega lahenduse pole muid lahendusi," ütles Rasmussen.