Scholz: Saksamaa seisab oma Balti liitlaste kõrval

Saksamaa kantsler Olaf Scholz ütles neljapäeval Berliinis Eesti ja Läti peaministri ning Leedu presidendiga kohtudes, et Saksamaa seisab oma Balti liitlaste kõrval.

Scholz rääkis pressikonverentsil, et Saksamaa võtab Balti riikide muresid seoses Venemaaga väga tõsiselt, vahendas Reuters.

Kantsleri sõnul on Saksamaa valmis Venemaaga dialoogi pidama. Samas võib Venemaa tema sõnul oodata majanduslikke ja poliitilisi sanktsioone, kui Venemaa Ukraina konflikt laieneb.

"Praegu on kaalul vaid Euroopas sõja vältimine. Me tahame rahu," sõnas Scholz ning kutsus Venemaad üles pingeid Ukraina ümber leevendama.

"Venemaa edasine sõjaline agressioon Ukraina vastu tooks Venemaale väga tõsised poliitilised, majanduslikud ja strateegilised tagajärjed. Samal ajal me oleme valmis pidama Venemaaga väga tõsiseid kõnelusi, dialoogi Euroopa julgeolekuküsimuste üle," lisas ta.

Eesti peaminister Kaja Kallas ütles pressikonverentsil, et lääs ei tohi teha relva ähvardusel järeleandmisi Venemaale. Ta lisas, et NATO peaks oma idatiiva tugevdamiseks enamat tegema.

Ka Läti peaminister Krišjanis Karinš ütles, et NATO peaks oma idatiiba juba lähiajal tugevdama. Tema sõnul on Saksamaal NATO idatiiva tugevdamisel tähtis roll.

"On väga vajalik, et Saksamaa ei ole üksnes Balti riikides kohal, vaid võtab ka juhtiva rolli, et viia Euroopa Liit ja NATO neist keerulistest aegadest läbi," sõnas Karinš.